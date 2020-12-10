Погода на вихідні в Україні (12 грудня 2020 – 13 грудня 2020)

Погода на вихідні в Україні передбачається з дощами та мокрим снігом.

У суботу, 12 грудня, на усій території країни синоптики прогнозують опади. У західни, південних та центральних областях пройдуть дощі, подекуди з снігом. Вдень температура повітря коливатиметься від +4°С до -1°С, вночі – від +3°С до -4°С.

У північних та східних областях буде сніг. Стовпчики термометрів показуватимуть до -5°С.

Читайте: Мороз та мокрий сніг: погода в Україні на 10 грудня (КАРТА)

У неділю, 13 грудня, на Сході, Закарпатській та Херсонській областях погода передбачається без опадів. Вдень температура повітря становитиме від 0°С до +8°С, вночі – від +3°С до -2°С.

У західних, центральних та північних та решті південних областях пройдуть дощі та мокрий сніг. Стовпчики термометрів показуватимуть вдень від +1°С до +8°С, вночі – від +6°С до -1°С.

Погода на Новий рік 2021

Погода на Новий рік 2021 буде досить теплою. За прогнозами синоптиків, 27-29 грудня сніг випаде, але його покрив буде тонкий і довго не лежатиме.

Перед Новим роком метеорологи попереджають про рясні дощі. Так, 30 грудня може випасти до 2-4 міліметрів опадів.