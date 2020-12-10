Погода на 10 грудня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні на четвер, 10 грудня, синоптики прогнозують холодну та сніжну погоду.

У західних областях пройде дощ зі снігом, а температура вдень становитиме 2°…7°, а вночі максимально опуститься до -3°.

На Півночі країни очікуються мінімальні опади. Стовпчики термометрів покажуть вдень 1°…-1°, а вночі -7°…-9°.

У центральних регіонах буде похмура погода з ймовірно невеликими опадами. Вдень 1°…-1°, вночі -4°…-6°.

На Сході стовпчики термометрів покажуть 0°…-2° вдень і -5°…-7° вночі.

Читайте: Місцями опади та до -13: погода на тиждень в Україні (КАРТА)

Жителям південних областей варто приготуватися до опадів у вигляді мокрого снігу. Температура вдень становитиме 1°…-1°, а вночі опуститься до -4°…-6°.

Прогноз погоди в Україні на грудень 2020

Цьогоріч погода у грудні 2020 в Україні буде сніжною таморозною.

За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура становитиме від -3° до +2°, що дещо вище за середні значення багатьох останніх років.

Більш детальніше про погоду читайте на Фактах ICTV.