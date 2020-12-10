Новий рік – для багатьох улюблене і довгоочікуване свято, тому образ для новорічної ночі потрібно обирати особливо ретельно. У цей день хочеться мати неперевершений вигляд і продумати все до найдрібніших деталей.

У чому зустрічати Новий рік – залежить від зірок. Астрологи радять обирати святкове вбрання з урахуванням вашого знака зодіаку. Пам’ятайте, що 2021-й рік пройде, за східним календарем, під знаком білого металевого Бика.

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Факти ICTV сьогодні підготували ідеї образів для зустрічі Нового року за знаками зодіаку.

В яких кольорах одягу зустрічати Новий рік 2021

Астрологи стверджують, що якщо зустріти Новий у кольорах, які любить білий металевий Бик, він неодмінно буде щасливим, принесе багато радості й хороших подій.

Бик – це спокійна, врівноважена, неспішна й розважлива тварина. Він не піддається зайвим емоціям. За прогнозами, новий рік має повністю відповідати характеру цієї тварини. Астрологи пророкують спокійний, стабільний рік без катаклізмів і глобальних змін у будь-яких сферах життя. При цьому працьовитих неодмінно чекає успіх у справах, а ті, хто мріє про заміжжя, знайдуть своє щастя.

Щоб позитивні прогнози справдилися, обирайте для зустрічі Нового року кольори, які подобаються білому металевому Бикові. Серед них – білий, молочний, кремовий, бежевий, сірий, світло-жовтий, світло-коричневий, сріблястий, попелястий, пісочний. Золотий, який традиційно асоціюється з новорічними святами, також буде актуальним, але не варто робити на ньому основний акцент.

У чому зустрічати новий рік різним знакам зодіаку

Овен

Овен – це вогненний знак, якому за енергетикою підходить червоний, помаранчевий, але в цю новорічну ніч краще замінити їх на пастельні або жовті тони. Підійде і небесно-блакитний, який врівноважить сильну енергію овна.

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Телець

Тельців і білого металевого Бика об’єднують спільні риси – працьовитість і розважливість. Точне случення в характер цього знака зодіаку – це зелений і світло-бежевий. Якщо ці відтінки здаються вам нудними, додайте аксесуари золотого кольору.

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Близнюки

Астрологи радять Близнюкам обирати новорічне вбрання в будь-якому відтінку, який подобається білому Бикові. Ідеально доповнити образ парними аксесуарами – сережками, браслетами або підвісками.

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Рак

Дівчині-Раку бажано обрати в новорічну ніч золоте або пісочне вбрання довжини максі. Щоб додати пікантності образу, надавайте перевагу моделям із відкритою спиною.

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Лев

Лев – представник вогненної стихії, тому для зустрічі Нового року 2021 можна сміливо обрати щось блискуче і пишне. Якщо віддаєте перевагу строгості та стриманості, альтернативою стане шовкова сукня персикового кольору. Образ доповніть золотими прикрасами.

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Діва

Дівам підійдуть наряди в елегантних стриманих відтінках. Ви можете обрати для свята сукню коричневого кольору або металік зі щільної гладкої тканини. Якщо хочете легший образ, одягніть сукню рожевого або лавандового відтінку. Останній, до слова, у тренді цього сезону.

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Терези

Терези – це врівноважений знак, який вміє тримати баланс у всьому, зокрема в одязі. Але в новорічну ніч можна трохи похуліганити і дозволити сміливі образи, наприклад, сукню з асиметричним кроєм, відкрите декольте або незвичайне поєднання кольорів. Рішучим дівчатам-Терезам Новий рік можна зустріти в спокусливій сукні-комбінації.

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Скорпіон

Скорпіонам, які часто вирізняються яскравим характером, імпульсивністю, астрологи нагадують, що білий Бик цінує стриманість. Оберіть скромне однотонне вбрання, яке не демонструватиме нічого зайвого. А щоб образ вийшов цікавим, додайте аксесуари – масивні сережки або ланцюжок.

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Стрілець

Стрільцям найкраще зустрічати Новий рік у сукні білого, молочного або металевого відтінку. Обирайте такий фасон, у якому вам буде комфортно.

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Козеріг

Сукня світло-коричневого або молочного відтінку – ідеальне вбрання для дівчини-Козерога, щоби зустріти Новий рік. Якщо плануєте доповнити образ аксесуарами, надайте перевагу натуральним матеріалам. Однак це не мають бути вироби з бичачої шкіри, щоб не розлютити символ року.

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Водолій

Дівчині Водолію і її легкій натурі ідеально підійдуть яскраві сукні з вільним кроєм – малинова, жовта, блакитна. Образ можна урізноманітнити великими брошками, сережками, браслетами.

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Риби

Колір Риб – білий або пастель. Якщо оберете світлу сукню, яке увиразнює талію та ідеально сидить на фігурі, маєте всі шанси стати королевою свята. Образ можна доповнити красивим поясом, елегантною сумкою-клатчем або намистом із натуральних каменів.

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Раніше Факти ICTV пропонували ідеї цікавих яскравих образів для зустрічі Нового року 2021.