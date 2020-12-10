PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

Збої та просідання текстур: геймери критикують Cyberpunk 2077

10 грудня відбувся запуск довгоочікуваної відеогри Cyberpunk 2077. Однак гравці уже встигли помітити у ній технічні несправності.

Найбільше гру критикують власники приставок старих зразків. На сторінках тематичних форумів і соцмереж геймери жаліються на версію гри для консолей PlayStation 4 та Xbox One. Мовляв, Cyberpunk 2077 неоптимізована під них і складається враження неготовності продукту до запуску.

Користувачі зіткнулися з такими проблемами: просідання кадрової частоти, зависання, повільне завантаження текстур, періодичні збої тощо.

– Граю на приставці PlayStation 4 – оптимізація жахлива, текстури завантажуються через кілька секунд. Бачиш велику коробку, а за мить перед тобою вже автомобіль, – пише користувач з соціальної платформи Reddit.

Читайте: Доступна в усьому світі: гра Cyberpunk 2077 ввійшла у продаж

Рекорд гри Cyberpunk 2077

Відеогра Cyberpunk 2077 від польської компанії встановлює рекорди у перший день релізу. Їй вдалося зібрати понад 1 млн користувачів одночасно на ігровій платформі Steam.

До цього таку кількість геймерів на старті не вдавалося зібрати жодному проекту.

Джерело: 3D News

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка