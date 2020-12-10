Збої та просідання текстур: геймери критикують Cyberpunk 2077

10 грудня відбувся запуск довгоочікуваної відеогри Cyberpunk 2077. Однак гравці уже встигли помітити у ній технічні несправності.

Найбільше гру критикують власники приставок старих зразків. На сторінках тематичних форумів і соцмереж геймери жаліються на версію гри для консолей PlayStation 4 та Xbox One. Мовляв, Cyberpunk 2077 неоптимізована під них і складається враження неготовності продукту до запуску.

Користувачі зіткнулися з такими проблемами: просідання кадрової частоти, зависання, повільне завантаження текстур, періодичні збої тощо.

– Граю на приставці PlayStation 4 – оптимізація жахлива, текстури завантажуються через кілька секунд. Бачиш велику коробку, а за мить перед тобою вже автомобіль, – пише користувач з соціальної платформи Reddit.

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Рекорд гри Cyberpunk 2077

Відеогра Cyberpunk 2077 від польської компанії встановлює рекорди у перший день релізу. Їй вдалося зібрати понад 1 млн користувачів одночасно на ігровій платформі Steam.

До цього таку кількість геймерів на старті не вдавалося зібрати жодному проекту.

Джерело: 3D News