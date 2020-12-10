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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Зі старенькою, що чхає: Бенксі створив нове графіті у Бристолі

У передмісті Бристоля (Велика Британія) з’явилася нова робота відомого вуличного художника Бенксі.

На одному з двоповерхових будинків він зобразив бабусю, яка сильно чхає. Через це у неї вилітає зубний протез, а також сумка і палиця з рук.

Бенксі вже підтвердив своє авторство роботи. Він опублікував фото картини разом із серією жартівливих знімків на своїй сторінці в Instagram.

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Публікацію вуличний художник підписав просто і лаконічно – Апчхи!

 

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Публикация от Banksy (@banksy)

У жовтні цього року картину Бенксі Покажи мені Моне продали за $9,8 млн на аукціоні Sotheby’s. На ній зображені скинуті у ставок візки із супермаркету та дорожній конус.

Торги тривали лише вісім хвилин.

Фото: banksy

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