День ангела Анни святкують 11 грудня. Також власниці цього імені відзначають свої іменини ще декілька разів на рік: 16 лютого, 8 квітня, 25 червня, 18 липня, 7 серпня, 10 вересня, 15 жовтня, 4 листопада, 10 та 11 листопада, 3 та 22 грудня.

Привітання у СМС та листівках з Днем ангела Анни дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Значення імені – милосердна, хоробра та граційна.

Характер: дівчина з цим іменем є доброю та вірною своїм близьким. Вона має гострий розум і прекрасну пам’ять, що часто допомагає їй вирішувати складні життєві ситуації.

Анна дуже працьовита, тому з наснагою виконує будь-які завдання, але лідерські якості – це не сильна сторона дівчина. Вона хороший виконавець, але не керівник. Найкраща робота для неї це та, де потрібно працювати із людьми, адже Анна легко знаходить спільну мову з усіма.

Читайте: Календар церковних свят на грудень 2020

Анна – вірна та любляча дружина, але ця жінка дуже горда, тому зраду не пробачить.

Форми імені: Аня, Анночка, Аннушка, Ася, Нюня, Нуся, Нюраша, Анюша, Нюша, Нана, Анюта, Нюта.

Листівки з Днем ​​ангела Анни

СМС-привітання з Днем ​​ангела Анни

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

З Днем ангела святої Анни,

Прийми мої сердечні привітання,

Хай покровителька твоя з небес

Благословить душі і тіла процвітання.

***

Ганнусю хочу привітати,

Здоров’я, щастя побажати,

Щоб мрії всі здійснились твої,

А ще безхмарні й теплі дні!

***

В день святковий гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Анні помагає

Ангел-покровитель!

***

Анно!

Я тебе вітаю з святом.

Хай життя буде багатим,

Хай дарує тобі радість,

Хай відступить біль і слабість.

Хай здоров’я міцним буде,

Хай шанують тебе люди,

Хай тобі усе вдається,

Щастя хай рікою ллється.

***

Нехай під крилами своїми

Анюту ангел береже!

Дарує лиш приємні миті

І долю добру хай пошле!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Анна — покровителька з небес –

Для тебе в Бога вимолить дві сотні

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

Календар свят на 2021 рік

У календарі неофіційних свят на 2021 рік є багато визначних дат, які важливі для представників тих чи інших професій.

Серед них також є: Всесвітні день снігу (19 січня), День спонтанного прояву доброти (17 лютого), Всесвітній день компліменту (1 березня), Всесвітній день діджея (9 березня), Міжнародний день щастя (20 березня), Міжнародний день танцю (29 квітня), Міжнародний день сімей (15 травня), Всесвітній день без тютюну (31 травня), Міжнародний день блогера (14 червня), Всесвітній день поцілунку (6 липня).