День ангела Костянтина: привітання в листівках і значення імені

День ангела Костянтина святкують 11 грудня. Це популярне в світі ім’я поширене і в Україні.

Значення імені Костянтин

Ім’я Костянтин походить від латинського імені Констант, що означає “постійний, непохитний”.

Ім’я є латинським еквівалентом болгарського імені Костадин і грецького імені Євстафій.

Дане ім’я дуже поширене в Греції та на Кіпрі.

Популярність виникає через те, що ім’я Костянтин носили багато римських і візантійських імператорів. З цим ім’ям також жили болгарські імператори і два грецьких королі.

Ім’я зустрічається й на інших мовах Західної Європи, наприклад, ірландській або шотландській.

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Привітання з Днем ангела Костянтина у листівках

До слова, можливо, у вас є близькі або знайомі з ім’ям Микола, які теж святкують іменини 11 грудня. Привітання з Днем ангела Миколи в СМС і листівках дивіться в матеріалі Фактів ICTV.