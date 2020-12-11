День ангела Костянтина: привітання в листівках і значення імені

День ангела Костянтина святкують 11 грудня. Це популярне в світі ім’я поширене і в Україні.
Значення імені Костянтин
Ім’я Костянтин походить від латинського імені Констант, що означає “постійний, непохитний”.
Ім’я є латинським еквівалентом болгарського імені Костадин і грецького імені Євстафій.
Дане ім’я дуже поширене в Греції та на Кіпрі.
Популярність виникає через те, що ім’я Костянтин носили багато римських і візантійських імператорів. З цим ім’ям також жили болгарські імператори і два грецьких королі.
Ім’я зустрічається й на інших мовах Західної Європи, наприклад, ірландській або шотландській.
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Привітання з Днем ангела Костянтина у листівках
До слова, можливо, у вас є близькі або знайомі з ім’ям Микола, які теж святкують іменини 11 грудня. Привітання з Днем ангела Миколи в СМС і листівках дивіться в матеріалі Фактів ICTV.