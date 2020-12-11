День ангела – Олексія (11 грудня): привітання та значення імені

День ангела Олексія святкують кілька разів на рік, зокрема 11 грудня. В середньому Олексії відзначають іменини п’ять днів на місяць. Найбільше — у серпні.

Значення імені Олексій та характер

Ім’я Олексій з давньогрецької можна перекласти як захисник або той, хто оберігає. Таке ім’я синові дає зазвичай домашня та спокійна дівчина. Олексій з дитинства відчуває сильну любов до мами. Він вважає себе її захисником, а дорослим захищатиме й інших дівчат.

Чоловік з таким ім’ям зазвичай вважає за краще діяти, а не роздумувати та обговорювати майбутнє. Найчастіше він не стає лідером серед однолітків, але до його думки дослухаються.

Олексій — чоловік з величезним талантом, саме тому досягає успіхів у починаннях, навіть в професійній сфері.

Олексій в сімейному колі — спокійний та турботливий. Найчастіше завжди поступиться в дрібницях своїй коханій або її родичам. Щодо серйозніших питань, то тут Олексій просить поваги до його думки та сам чинить аналогічно.

Любить охайних жінок. Хоча водночас буде любити свою обраницю, якщо вона має поганий вигляд через те, що нездужає.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем ​​ангела Олексія у віршах та картинках.

Найкращі привітання з Днем ​​ангела Олексія в СМС та віршах

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

Олексій, тебе вітаєм,

З ангелом твоїм,

І тобі одне бажаєм —

Будь завжди ти золотим!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці

Досягати без вагання,

З Днем ангела Олексія

Прийми привітання!

***

Із Днем ангела Олексій тебе вітаю!

Добра і радощів завжди тобі бажаю,

Здоров’я на усі літа,

Хай в серці квітне доброта.

Хай в небі сонце ніжно сяє,

Веселка барвами заграє,

Щебечуть солов’ї грайливо

На життя довге й щасливе.

***

Рано-вранці, до сходу сонця,

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину —

В Олексія іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати лише одну!

***

Для всіх захисник і опора,

Завжди надійний, ґрунтовний.

Чуйний, на допомогу швидкий,

Ну, словом, просто чудовий.

І в іменини Олексію

Хочу від серця побажати,

Щоб життя, як казкова фея,

Дарувала тільки благодать!

***

З Днем ангела, Олексію, тебе вітаю,

Здоров’я й радості тобі я бажаю,

А ще удачі хочу побажати,

І щоб не було часу сумувати.

Ім’я у тебе – захисник,

Друзів своїх ти рятівник.

Ти про це прекрасно знаєш,

І усіх оберігаєш!

***

Захисник ти у нас, Олексій,

Відомий ти країні всій.

День ангела – день особливий,

Не зрівняти це свято ні з чим,

Побажаємо жити щасливо,

Легко, впевнено і сміючись!

Найкращі привітання з Днем ​​ангела Олексія в картинках

Календар свят на грудень

У календарі свят на грудень 2020 зазначено дуже багато різних свят.

Серед них найважливіший – День Збройних сил України, який припадає на 6 число.

А також 25 грудня католики святкуватимуть Різдво Христове, яке принесе українцям додатковий вихідний.