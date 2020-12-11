11 грудня у світі відзначають Міжнародний день гір. Він був встановлений у грудні 2002 року на 57-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Мета свята – організовувати заходи, які пропагують значення стабільного розвитку гірських регіонів.

Також на 11 грудня випадає Всесвітній день хворого на бронхіальну астму. Вперше його почали відзначати у 1998 році у понад 35 країнах світу, щоб привернути увагу людей до цього захворювання.

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За церковним календарем, 11 грудня вшановують пам’ять преподобного мученика Стефана Нового, який не припинив проповідувати християнство навіть, коли був у засланні.

Іменини 11 грудня святкують Василь, Григорій, Іван, Степан, Тимофій та Федір.

Народні прикмети на 11 грудня:

Холодна і суха погода – буде спекотне і сонячне літо.

Якщо багато ворон, то незабаром випаде сніг.

Якщо вранці туман, то день буде ясним.

Що не можна робити 11 грудня:

не можна сваритися, краще стримувати свої емоції і бути розсудливими;

не можна прибирати дім ввечері, щоб не відсвяткувати Різдво з нечистю.

Загалом, календар церковних свят на грудень 2020 буде багатим на важливі дати. Так, 19 грудня православні християни святкують День Святого Миколая. А 13 листопада вшановують пам’ять апостола Андрія Первозванного.