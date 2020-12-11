11 грудня в Україні очікується погіршення погоди. Синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем і морози у всіх регіонах. Не очікується опадів тільки у Харкові, Донецьку і Луганську.

У західних областях України стовпчики термометрів показуватимуть +3-5° вдень та до -1° вночі.

На Півдні країни очікується від +3° до +6° вдень, а вночі – до -1°.

У східних областях стовпчик термометра показуватиме вдень до -1°, а мінімальна температура вночі опуститься до -8°.

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У центральних та північних областях України синоптики прогнозують до -3° вдень, а вночі температура може опуститися до -2°.

У Києві 11 грудня вдень стовпчики термометрів показуватимуть -2°, вночі також очікується -2°.

Якою буде погода у грудні

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода у грудні в Україні буде морозною, з хуртовинами і снігом. Середня місячна температура становитиме від 3° морозу до 2° тепла.

Місячна кількість опадів очікується на рівні 32-82 мм, на Закарпатті та в горах Криму – до 108-132 мм.