Ворожіння на Андрія: як правильно та цікаві способи

Різноманітні ворожіння століттями супроводжували свято Андрія Первозванного, яке традиційно відзначають 13 грудня.
Цього дня було заведено збиратися у великому дівочому колі, щоб дізнатися свою долю та ім’я судженого. Ворожити необхідно в ніч на 13 грудня.
Найцікавіші ворожіння на Андрія, 13 грудня, зібрано в матеріалі Фактів ICTV.
Ворожіння на тарілочках
Для цього ворожіння на Андрія візьміть декілька тарілок, а під них заховайте квітковий бутон, ляльку, перстень та маленьку гілку з дерева.
Не дивлячись, оберіть одну із тарілок з сюрпризом.
Знахідки означатимуть:
- перстень – заміжжя;
- квітка – самотність ще на один рік;
- гілка з дерева – розлука з коханим;
- лялька – зрада.
Ворожіння на чоловічих іменах
Згідно з сучаснішими традиціями, потрібно написати якомога більше чоловічих імен на клаптиках паперу, покласти їх під подушку, а вранці після сну дістати один із клаптиків.
Майбутній чоловік матиме ім’я, яке було на обраному клаптику паперу.
Коли ворожили у дівочому колективі, то усі чоловічі імена на папері складали у шапку, а потім кожна з дівчат по черзі діставала своє.
Ворожіння на картах
Не менш відомим є ворожіння на Андрія, пов’язане з гральними картами. Так дівчата дізнавалися про характер майбутнього обранця. Колода карт обов’язково має бути новою.
Перед сном покладіть під подушку чотирьох королів, обов’язково промовляючи:
– Хто мій суджений, хто мій ряджений – той прийде уві сні.
Зранку дістаньте одну із карт. Червовий король означає, що наречений буде молодим i багатим, бубновий – бажаним і коханим, хрестовий – чоловік буде військовим, а піковий – ревнивим та злим.
Ворожіння на варениках
Такий спосіб ворожіння на Андрія підходить для великого дівочого товариства, а помічником стане домашній собака.
Для цього потрібно зліпити та зварити вареники. Кожна з дівчат бере собі один вареник і позначає його кольоровою ниткою або клаптиком паперу.
Далі розкладіть усі вареники в один ряд і впустіть до кімнати голодного собаку, який і вирішить дівочу долю.
Вважалося, що чий вареник домашній улюбленець з’їсть першим, та дівчина і вийде заміж найближчим часом. Якщо пес віднесе чийсь вареник у кут кімнати – дівчина поїде жити за кордон. А от якщо собака не з’їсть або полишить вареник – дівчина ще довгий час залишатиметься одна.
Ворожіння на горіхах та свічках
Візьміть глибоку тарілку з водою та горіхові шкарлупки – по одній на дівчину.
У кожну шкарлупку помістіть невеличку свічку, підпаліть та викладіть у миску з водою.
У цьому ворожінні долю вирішить вода: чия шкарлупка зі свічкою потоне першою, тій дівчині і судилось першій іти під вінець.
Ворожіння на зимові свята
Згідно з давніми традиціями зимової календарної обрядовості, ворожіння є невід’ємною частиною Калити (Андрія), Різдва та старого Нового року.
Перед ворожінням дівчата розпускали волосся, знімали прикраси та розв’язували усі вузли на одязі та взутті.
Важливою умовою була відсутність чоловіків у тому будинку, де відбувались ворожіння.
Детальніше про ворожіння дізнавайтеся на Фактах ICTV.