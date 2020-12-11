Ворожіння на Андрія: як правильно та цікаві способи

Різноманітні ворожіння століттями супроводжували свято Андрія Первозванного, яке традиційно відзначають 13 грудня.

Цього дня було заведено збиратися у великому дівочому колі, щоб дізнатися свою долю та ім’я судженого. Ворожити необхідно в ніч на 13 грудня.

Найцікавіші ворожіння на Андрія, 13 грудня, зібрано в матеріалі Фактів ICTV.

Ворожіння на тарілочках

Для цього ворожіння на Андрія візьміть декілька тарілок, а під них заховайте квітковий бутон, ляльку, перстень та маленьку гілку з дерева.

Не дивлячись, оберіть одну із тарілок з сюрпризом.

Знахідки означатимуть:

перстень – заміжжя;

квітка – самотність ще на один рік;

гілка з дерева – розлука з коханим;

лялька – зрада.

Ворожіння на чоловічих іменах

Згідно з сучаснішими традиціями, потрібно написати якомога більше чоловічих імен на клаптиках паперу, покласти їх під подушку, а вранці після сну дістати один із клаптиків.

Майбутній чоловік матиме ім’я, яке було на обраному клаптику паперу.

Коли ворожили у дівочому колективі, то усі чоловічі імена на папері складали у шапку, а потім кожна з дівчат по черзі діставала своє.

Ворожіння на картах

Не менш відомим є ворожіння на Андрія, пов’язане з гральними картами. Так дівчата дізнавалися про характер майбутнього обранця. Колода карт обов’язково має бути новою.

Перед сном покладіть під подушку чотирьох королів, обов’язково промовляючи:

– Хто мій суджений, хто мій ряджений – той прийде уві сні.

Зранку дістаньте одну із карт. Червовий король означає, що наречений буде молодим i багатим, бубновий – бажаним і коханим, хрестовий – чоловік буде військовим, а піковий – ревнивим та злим.

Ворожіння на варениках

Такий спосіб ворожіння на Андрія підходить для великого дівочого товариства, а помічником стане домашній собака.

Для цього потрібно зліпити та зварити вареники. Кожна з дівчат бере собі один вареник і позначає його кольоровою ниткою або клаптиком паперу.

Далі розкладіть усі вареники в один ряд і впустіть до кімнати голодного собаку, який і вирішить дівочу долю.

Вважалося, що чий вареник домашній улюбленець з’їсть першим, та дівчина і вийде заміж найближчим часом. Якщо пес віднесе чийсь вареник у кут кімнати – дівчина поїде жити за кордон. А от якщо собака не з’їсть або полишить вареник – дівчина ще довгий час залишатиметься одна.

Ворожіння на горіхах та свічках

Візьміть глибоку тарілку з водою та горіхові шкарлупки – по одній на дівчину.

У кожну шкарлупку помістіть невеличку свічку, підпаліть та викладіть у миску з водою.

У цьому ворожінні долю вирішить вода: чия шкарлупка зі свічкою потоне першою, тій дівчині і судилось першій іти під вінець.

Ворожіння на зимові свята

Згідно з давніми традиціями зимової календарної обрядовості, ворожіння є невід’ємною частиною Калити (Андрія), Різдва та старого Нового року.

Перед ворожінням дівчата розпускали волосся, знімали прикраси та розв’язували усі вузли на одязі та взутті.

Важливою умовою була відсутність чоловіків у тому будинку, де відбувались ворожіння.

Детальніше про ворожіння дізнавайтеся на Фактах ICTV.