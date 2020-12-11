11 грудня 2020 року Google оновив дудл і присвятив його новорічним святам 2021 року.
Українцям нагадали, що у грудні та січні на них чекає низка святкових днів.
Розпочнуться свята з Дня святого Миколая 19 грудня, потім буде католицьке Різдво 25 грудня.
Читайте: Світові свята в грудні: Google створив новий дудл
В останній день місяця жителі України зустрінуть Новий рік 2021, а у перших числах січня відпочиватимуть.
Крім того, у перший місяць наступного року відзначають Святвечір, православне Різдво – 6 та 7 числа, а також святкування Щедрого вечора, або Меланки – 13 січня і Старий новий рік – 14 січня.
Список свят грудня та січня:
- День великомучениці Катерини;
- День святого Андрія Первозванного;
- День святого Миколая;
- Католицьке Різдво;
- Новий рік;
- Святвечір;
- Різдво Христове;
- Щедрий вечір (свято Меланки);
- Новий рік за старим стилем;
- Водохреще.
Новорічний дудл Google
Протягом грудня Google регулярно оновлює дудл, нагадуючи користувачам про різдвяні та новорічні свята.
Детальніше про оновлення дудла Google читайте на Фактах ICTV.