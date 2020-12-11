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Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Передноворічні свята: Google присвятив дудл списку головних дат грудня

11 грудня 2020 року Google оновив дудл і присвятив його новорічним святам 2021 року.

Українцям нагадали, що у грудні та січні на них чекає низка святкових днів.

Розпочнуться свята з Дня святого Миколая 19 грудня, потім буде католицьке Різдво 25 грудня.

Читайте: Світові свята в грудні: Google створив новий дудл

В останній день місяця жителі України зустрінуть Новий рік 2021, а у перших числах січня відпочиватимуть.

Крім того, у перший місяць наступного року відзначають Святвечір, православне Різдво – 6 та 7 числа, а також святкування Щедрого вечора, або Меланки – 13 січня і Старий новий рік – 14 січня.

Список свят грудня та січня:

  • День великомучениці Катерини;
  • День святого Андрія Первозванного;
  • День святого Миколая;
  • Католицьке Різдво;
  • Новий рік;
  • Святвечір;
  • Різдво Христове;
  • Щедрий вечір (свято Меланки);
  • Новий рік за старим стилем;
  • Водохреще.

Новорічний дудл Google

Протягом грудня Google регулярно оновлює дудл, нагадуючи користувачам про різдвяні та новорічні свята.

Детальніше про оновлення дудла Google читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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