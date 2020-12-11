Синоптики обіцяють мінусову погоду на початок січня 2021 року. Так, з 1 по 5 січня очікуються денні температури на рівні 5 градусів морозу, а нічні – 5-6 нижче нуля.

Але вже 7 січня в Україну прийде потепління до +1 градуса, прогнозує народний синоптик Леонід Горбань.

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Після Різдва, з 7 по 12 січня, повітря вдень прогріється до + 4-5 градусів, а ось із 13 січня українців чекає до 5 градусів нижче нуля.

Метеоролог Вазіра Мартазінова вважає, що істотне похолодання може початися тільки в другій половині січня.

– На Новий рік хвиля холоду повинна відійти, і в період переходу від одного року до іншого можливо навіть підвищення температури, – повідомила вона.

За її словами, малоймовірно, що на Новий рік піде дощ або сніг.

Прогноз погоди на Новий рік 2021

Погода на Новий рік буде досить теплою. 27-29 грудня сніг випаде, але його покрив буде тонкий і довго лежати не буде. Перед Новим роком синоптики попереджають про сильні дощі. Так, 30 грудня може випасти до 2-4 міліметрів опадів.