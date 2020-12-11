Кім Кі Дук- біографія і подробиці життя

Біографія всесвітньо відомого південнокорейського режисера та сценариста Кім Кі Дука налічує багато творчих робіт та нагород.

Він був лауреатом Венеціанського кінофестивалю за фільми П’єта та Порожній будинок, Каннського кінофестивалю за фільм Аріран, Берлінського кінофестивалю – за стрічку Самаритянка.

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Південнокорейський режисер Кім Кі Дук народився 20 грудня 1960 року в селищі Соббьоні, повіту Понхва провінції Північна Кьонсан.

Не закінчивши сільськогосподарську школу, він у віці 17 років пішов працювати на завод.

У 1980 році Кім пішов до армії, де впродовж п’яти років проходив службу у морській піхоті. Після повернення з армії подався у храм для незрячих, де провів два роки і хотів стати священником.

У цей період Кім Кі Дук захопився живописом та вирішив переїхати до Франції для вивчення цього мистецтва. З 1990 до 1992 року займався живописом, архітектурою, скульптурою та музикою.

У 36 років він зняв свій перший фільм за своїм же сценарієм Крокодил (1996). Після першого кроку Кім починає активно писати сценарії та знімати кінострічки – Дикі тварини (1997), Готель Пташина клітка (1998), Острів, Реальна вигадка (2000).

Перший міжнародний успіх приходить до південнокорейського режисера після фільму Весна, осінь, літо, зима і знову весна (2003), який розповідає про життя двох ченців. Притчева стрічка отримала популярність на Заході.

За свою 16-річну кар’єру у кіно Кім відзняв майже 20 фільмів. Однак у 2011 році режисер кидає кінематограф і йде в гори, зокрема, знімаючи фільм з самим собою в головній ролі – Аріран.

У 2012 році він повертається у світ кіно з фільмом П’єта. За його режисер отримує нагороду Золотий лев на 69-му Венеційському кінофестивалі.

Героями Кіма ставали люди пересічні, з нижніх прошарків суспільства. В екстремальних умовах боротьби і гротеску режисер відчував та передавав людську невинність. У своїх фільмах Кім Кі Дук часто апелював до почуттів. Він не шукає вирішення глобальних проблем, він не знає відповіді на соціально значущі запитання.

Кім Кі Дук помер від коронавірусу 11 грудня у лікарні. Незабаром йому мало виповнитися 60 років. Режисер перестав виходити на зв’язок 5 грудня.