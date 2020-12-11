Погода на 11 грудня у Києві – прогноз погоди на сьогодні

У Києві 11 грудня буде хмарна погода з дощами та морозами.

За даними Укргідрометцентру, у столиці очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів покажуть -1°…1°.

Згідно з даними Sinoptik, у Києві вранці очікуються дощ та хмарна погода. Температура повітря протягом дня -1°…-3°. Вітер – південно-східний, 4-6 м/с.

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У столиці 11 грудня зберігається ожеледиця.

Хоча Служба автомобільних доріг у Київській області зняла обмеження для вантажного транспорту.

Негода в Україні

Через негоду в Україні без електроенергії залишились понад 170 населених пунктів. Станом на 7.00 11 грудня у трьох областях України відсутнє електропостачання.

Це сталося внаслідок активізації системи захисту ліній електропередач.