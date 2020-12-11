Погода на 11 грудня у Києві – прогноз погоди на сьогодні

У Києві 11 грудня буде хмарна погода з дощами та морозами.
За даними Укргідрометцентру, у столиці очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів покажуть -1°…1°.
Згідно з даними Sinoptik, у Києві вранці очікуються дощ та хмарна погода. Температура повітря протягом дня -1°…-3°. Вітер – південно-східний, 4-6 м/с.
Читайте: Мокрый снег с дождем: погода в Украине на 11 декабря (КАРТА)
У столиці 11 грудня зберігається ожеледиця.
Хоча Служба автомобільних доріг у Київській області зняла обмеження для вантажного транспорту.
Негода в Україні
Через негоду в Україні без електроенергії залишились понад 170 населених пунктів. Станом на 7.00 11 грудня у трьох областях України відсутнє електропостачання.
Це сталося внаслідок активізації системи захисту ліній електропередач.