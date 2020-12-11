PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

З морозами та дощем: погода у Києві на 11 грудня (КАРТА)

У Києві 11 грудня буде хмарна погода з дощами та морозами.

За даними Укргідрометцентру, у столиці очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів покажуть -1°…1°.

Згідно з даними Sinoptik, у Києві вранці очікуються дощ та хмарна погода. Температура повітря протягом дня -1°…-3°. Вітер – південно-східний, 4-6 м/с.

Читайте: Мокрый снег с дождем: погода в Украине на 11 декабря (КАРТА)

У столиці 11 грудня зберігається ожеледиця.

Хоча Служба автомобільних доріг у Київській області  зняла обмеження для вантажного транспорту.

Погода на 11 грудня у Києві – прогноз погоди на сьогодні

Негода в Україні

Через негоду в Україні без електроенергії залишились понад 170 населених пунктів. Станом на 7.00 11 грудня у трьох областях України відсутнє електропостачання.

Це сталося внаслідок активізації системи захисту ліній електропередач.

Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка