День ангела Івана – привітання в СМС і картинках

День ангела Івана святкують 12 грудня. У цей день привітання приймають всі Івани, Івановичі та Іванівни.
Яке значення імені?
Це ім’я має давньоєврейські корені та означає Бог милостивий або Благодать Божа.
Іван є непосидючим, товариським, сміливим, а на роботі – організованим та працьовитим.
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Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Івана 2020 у листівках та віршах.
Привітання з Днем ангела Івана у картинках:
Привітання з Днем ангела Івана у віршах:
***
Рано-вранці, до схід сонця
Ангел стукнув у віконце
І сказав мені новину,
Що в Івана іменини!
Бажаю тобі зоряних ночей,
Справжньої радості повних очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лиш одного!
***
З днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
***
Хай ангел здійснює бажання,
Несе лиш радість, процвітання.
Квітчає все життя добром
Додасть тобі здоров’я й сили
***
В День ангела, Іване, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Твоє ім’я Іван – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Вітаю із днем ангела, Іване,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!
***
Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання. Радістю життя вквітчає
І додасть здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю!
***
Хай доля, удачу на крилах несе,
Хай радісним буде життя і щасливим,
Що ти побажаєш – хай здійсниться все,
Хай шлях твій буде легким і красивим!
***
Ти Іван у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
З Днем ангела, мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
Календар церковних свят на 2021 рік
Найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння, його дата 2021 року припадає на 2 травня. Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.
Повний календар церковних свят у 2021 році дивіться в матеріалі Фактів ICTV.