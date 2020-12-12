День ангела Миколи святкують 12 грудня. Щорічно православний і католицький світ вшановують пам’ять Святого Миколая.
Також у цей день прийнято класти дітям під подушку солодкі подарунки, а для дорослих День Святого Миколая – це хороша можливість задуматися про благородні цінності, про які покликане нагадати свято.
Значення імені Микола – народний переможець.
Характер Миколи
З позитивних рис можна виділити – працьовитість, кмітливість та позитивність. А от з негативних – невміння контролювати свої емоції.
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Про цього хлопця можна сказати, що він цілеспрямований та впевнений – досягне свого у будь-якій роботі, якщо справді цього захоче. Також Микола любить подорожувати та зустрічатись із друзями.
Інші форми імені Микола
Коля, Миколка, Колюня, Ніколя, Нік, Нікуся.
Привітання із Днем ангела Миколи у СМС та листівках дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
Листівки з Днем ангела Миколи:
СМС-привітання з Днем ангела Миколи:
***
Ти, Микола, – суперклас
І в усьому справжній ас,
Ми тебе щиро вітаєм,
Щастя й радості бажаєм.
***
Нехай у День твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела, Миколо,
Прийми привітання!
***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел-хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З Днем ангела вітаєм
Нині щиро, Колю!
***
Вітаю із Днем ангела Коляна,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!
***
В День ангела, Миколо, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
День ангелів у році є дуже багато,
Та ось День Миколи сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.
***
Хай Миколі життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій – хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
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Календар православних свят 2021
Найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння, його дата 2021 року припадає на 2 травня.
У церковному календарі на 2021 рік віряни також знайдуть іншу важливу інформацію: коли Масляна, багатоденні й одноденні пости, а також – у які дні потрібно поминати померлих родичів.