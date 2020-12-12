12 грудня в Україні відзначають День Сухопутних військ.

Свято з’явилося у 1997 році – 18 жовтня підписано указ президента про щорічне святкування Дня Сухопутних військ Збройних сил України.

За чисельністю вони становлять майже половину ЗСУ. До їх складу входять механізовані, танкові, ракетні війська та артилерія, а також армійська авіація, аеромобільні війська та війська протиповітряної оборони.

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Якщо серед ваших близьких, друзів чи знайомих є військові, які служать у складі таких формувань, привітайте їх із Днем сухопутних військ СМС з нашої добірки.

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Сухопутні війська –

Слава армії і сила!

Ваша служба нелегка,

Нелегко і вашим милим.

Пост ваш – на передовій,

І стихія ваша – суша,

Нехай вас чекають додому завжди,

Нехай удача з вами дружить!

Нехай вам стопочку наллють –

Зі святом привітають,

Адже за вас сьогодні п’ють

Заперечення – відставить!

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Сухопутні війська, пишається вами вся країна,

Вірним клятві Батьківщині завжди.

Ви опора держави і оплот,

Назад ні кроку, завжди вперед.

З Днем сухопутних військ тебе я вітаю,

Мужності, бажаю удачі й везіння.

Хай вірні друзі в одному строю крокують,

Ангели нехай тебе оберігають.

***

Нехай салюти гримлять і не стихають,

Сухопутні війська своє свято відзначають.

Заслуговують піхотинці до себе уваги,

Нагороди отримують за сміливість та відвагу.

Зі святом тебе я вітаю,

Сміливим, сильним і відважним бути бажаю.

Щастя, миру, успіхів, добра,

І кар’єра, щоб престижною була.

***

Розум, честь і совість всієї країни,

Солдати Сухопутних військ – сміливі бійці.

Під час миру і в вогні війни,

На передовій завжди піхота – хлопці молодці.

З Днем Сухопутних військ тебе я вітаю,

Відданим бійцем тобі бути бажаю.

Міцного здоров’я, удачі й добра,

Щоб щасливою доля твоя була.

***

Немає на серці зла і спраги крові,

Хочете лиш миру на землі!

Ми в День Сухопутних військ сьогодні

Скажімо, братці, сміливо: Ні війні!

Ви завжди на варті, напоготові,

Здолати зумієте ворога,

Будьте ж зігріті ви любов’ю,

Мужні й відважні Сухопутні війська!

Календар свят на грудень

У календарі свят на грудень 2020 чимало важливих дат.

Найважливіша з них – 25 грудня – Різдво Христове, яке принесе українцям додатковий вихідний.