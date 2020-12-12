12 грудня в Україні відзначають День Сухопутних військ.
Свято з’явилося у 1997 році – 18 жовтня підписано указ президента про щорічне святкування Дня Сухопутних військ Збройних сил України.
За чисельністю вони становлять майже половину ЗСУ. До їх складу входять механізовані, танкові, ракетні війська та артилерія, а також армійська авіація, аеромобільні війська та війська протиповітряної оборони.
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Якщо серед ваших близьких, друзів чи знайомих є військові, які служать у складі таких формувань, привітайте їх із Днем сухопутних військ СМС з нашої добірки.
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Сухопутні війська –
Слава армії і сила!
Ваша служба нелегка,
Нелегко і вашим милим.
Пост ваш – на передовій,
І стихія ваша – суша,
Нехай вас чекають додому завжди,
Нехай удача з вами дружить!
Нехай вам стопочку наллють –
Зі святом привітають,
Адже за вас сьогодні п’ють
Заперечення – відставить!
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Сухопутні війська, пишається вами вся країна,
Вірним клятві Батьківщині завжди.
Ви опора держави і оплот,
Назад ні кроку, завжди вперед.
З Днем сухопутних військ тебе я вітаю,
Мужності, бажаю удачі й везіння.
Хай вірні друзі в одному строю крокують,
Ангели нехай тебе оберігають.
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Нехай салюти гримлять і не стихають,
Сухопутні війська своє свято відзначають.
Заслуговують піхотинці до себе уваги,
Нагороди отримують за сміливість та відвагу.
Зі святом тебе я вітаю,
Сміливим, сильним і відважним бути бажаю.
Щастя, миру, успіхів, добра,
І кар’єра, щоб престижною була.
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Розум, честь і совість всієї країни,
Солдати Сухопутних військ – сміливі бійці.
Під час миру і в вогні війни,
На передовій завжди піхота – хлопці молодці.
З Днем Сухопутних військ тебе я вітаю,
Відданим бійцем тобі бути бажаю.
Міцного здоров’я, удачі й добра,
Щоб щасливою доля твоя була.
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Немає на серці зла і спраги крові,
Хочете лиш миру на землі!
Ми в День Сухопутних військ сьогодні
Скажімо, братці, сміливо: Ні війні!
Ви завжди на варті, напоготові,
Здолати зумієте ворога,
Будьте ж зігріті ви любов’ю,
Мужні й відважні Сухопутні війська!
Календар свят на грудень
У календарі свят на грудень 2020 чимало важливих дат.
Найважливіша з них – 25 грудня – Різдво Христове, яке принесе українцям додатковий вихідний.