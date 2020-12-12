Андрія Первозванного – це не тільки релігійне свято, а й народне. Люди вважають, що ніч з 12 на 13 грудня наповнена чарами. Це свято з’явилося дуже давно, багато традицій Дня Андрія Первозванного вже забуті, але деякі з них все ще актуальні.

Традиційно в цей день дівчата намагалися дізнатися, хто ж буде їх судженим. Крім того, за традиціями наших предків дівчата і юнаки збиралися в одному будинку ввечері 12 грудня. Вони жартували, розповідали цікаві історії та грали в різні ігри, а в ніч з 12 на 13 грудня ворожили.

У цей день не можна шити, ткати і прясти, щоб не накликати біду. Заборона іноді поширювався на довший період – аж до Водохреща.

На Андрія Первозванного всі дівчата пекли калиту – корж з білого тесту, який був символом сонця. Вважалося також, що калита – символ щасливого шлюбу. Кожна дівчина, замішуючи тісто, думала про свого коханого хлопця. У калиту додавали сушені ягоди і мед, а всередині робили дірочку, щоб коржик можна було підвісити на стрічку.

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А ввечері дівчата запрошували хлопців на вечерю, пригощаючи їх варениками, пиріжками, голубцями і компотом. У цей вечір можна було пити горілку. Дівчата співали пісні про кохання, а хлопці намагалися відкусити підвішену до стелі калиту.

Календар свят на грудень

У календарі свят на грудень 2020 зазначено дуже багато різних свят.

Серед них найважливіший – День Збройних сил України, який припадає на 6 число.

А також 25 грудня католики святкуватимуть Різдво Христове, яке принесе українцям додатковий вихідний.