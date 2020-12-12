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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Найкращі привітання з Днем Сухопутних військ України в картинках

День Сухопутних військ України, який відзначають 12 грудня, з’явився вже через рік після формування самих сухопутних військ в 1 996 році.

Сухопутні війська складаються з армійської авіації, ракетних військ і артилерії, механізованих і танкових військ та інших.

З ініціативою святкувати окремо День Сухопутних військ України виступив сам головнокомандувач збройними силами України, попри те, що окремі підрозділи щорічно святкують свій власний день.

Читайте: Календар державних свят на 2021 рік

В умовах війни на Донбасі, саме представники цього виду збройних сил становлять основу операції Об’єднаних сил.

Факти ICTV підготували найкращі листівки з Днем Сухопутних військ України, аби привітати наших захисників.

День Сухопутних військ України – привітання у листівках День Сухопутних військ України – привітання у листівках День Сухопутних військ України – привітання у листівках День Сухопутних військ України – привітання у листівках День Сухопутних військ України – привітання у листівках

Календар православних свят 2021

Найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння, його дата 2021 року припадає на 2 травня.

У церковному календарі на 2021 рік віряни також знайдуть іншу важливу інформацію: коли Масляна, багатоденні й одноденні пости, а також – у які дні потрібно поминати померлих родичів.

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