12 грудня православна церква вшановує пам’ять святого Парамона і ще 370 мучеників.

Парамон, який заступився за праведних християн під час їхніх гонінь, був ув’язнений язичниками і підданий тортурам. Його разом з іншими заарештованими обезголовили.

Іменини 12 грудня святкують: Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій.

Народні прикмети

Сніг 12 грудня віщував заметіль, а сильні вітри очікували, якщо зоря в цей день забарвлена ​​в червоний колір;

Якщо ж сніг сьогодні не випав – це означає, що до 19 грудня будуть сильні морози;

Якщо людина народилася 12 січня, то її талісманом є амазоніт або аметист.

Читайте: Православний календар 2021: церковні свята, пости й поминальні дні

Що не можна робити

У цей день не можна сваритися і з’ясовувати відносини.

А з грошима важливо бути уважними та обережними.

У вірян триває Різдвяний піст, тому під забороною їжа тваринного походження, алкоголь і галасливі святкування.

Дивіться детальний календар свят на грудень 2020, щоб не пропустити важливої дати.