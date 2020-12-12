12 грудня православна церква вшановує пам’ять святого Парамона і ще 370 мучеників.
Парамон, який заступився за праведних християн під час їхніх гонінь, був ув’язнений язичниками і підданий тортурам. Його разом з іншими заарештованими обезголовили.
Іменини 12 грудня святкують: Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій.
Народні прикмети
Сніг 12 грудня віщував заметіль, а сильні вітри очікували, якщо зоря в цей день забарвлена в червоний колір;
Якщо ж сніг сьогодні не випав – це означає, що до 19 грудня будуть сильні морози;
Якщо людина народилася 12 січня, то її талісманом є амазоніт або аметист.
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Що не можна робити
У цей день не можна сваритися і з’ясовувати відносини.
А з грошима важливо бути уважними та обережними.
У вірян триває Різдвяний піст, тому під забороною їжа тваринного походження, алкоголь і галасливі святкування.
Дивіться детальний календар свят на грудень 2020, щоб не пропустити важливої дати.