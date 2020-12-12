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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Що не можна робити у День Андрія Первозваного

День святого Андрія відзначають 13 грудня. Це одне з найважливіших християнських свят не тільки взимку, а й за весь рік.

Свято святого Андрія зародилося ще в дохристиянські часи та набуло сучасних рис у період Раннього Середньовіччя. Присвячене воно святому Андрію Первозваному – одному з апостолів Ісуса Христа, який колись стояв на тому місці, де згодом виник Київ.

Що не можна робити в День Андрія Первозваного

У День Андрія  не можна займатися хатніми справами, шити, ткати та прясти. Цього дня все ще діють заборони Різдвяного посту. Тому 13 грудня можна вживати в їжу рибу, супи та каші на рослинній олії й інші дозволені страви.

Читайте: Календар церковних свят на грудень 2020

Хоч Церква це забороняє, але у народі кажуть, що дівчатам можна ворожити на свою долю та судженого. Також забороняється влаштовувати гучні та непристойні гуляння.

Календар православних свят 2021

Найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння, його дата 2021 року припадає на 2 травня.

У церковному календарі на 2021 рік віряни також знайдуть іншу важливу інформацію: коли Масляна, багатоденні й одноденні пости та інше.

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