Свято Андрія Первозванного щороку православні християни відзначають 13 грудня. У цей день на столі обов’язково повинна бути калита. Це обрядовий корж, який здавна вважається символом сонця і щасливого шлюбу.
Рецепт калити на Андрія
Інгредієнти:
- Борошно – 3 склянки.
- Масло вершкове – 70 г.
- Яйце куряче – 1 шт.
- Сметана – 3 ст. л.
- Мед – 1 ч. л.
- Сода гашена оцтом – 1 ч. л.
- Горіхи (волоські) – 1 склянка.
- Цукати (ананасові) – 50 г.
- Ванілін.
- Цукор – 1 склянка.
- Мак.
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Спосіб приготування:
- Горіхи і цукати подрібнити. Частину горіхів залишити цілими для прикраси.
- Борошно та олію розтерти, додати яйце, сметану, цукор, ванілін. Додати погашену оцтом соду.
- Замісити тісто і додати подрібнені горіхи, цукати і мак.
- Вимісити тісто, розкачати в пласт товщиною 1 см.
- Надати форму зірки, можна залишити просто круглою. Посередині зробити дірочку і викласти на посипане борошном деко.
- Випікати 20-30 хвилин за температури до 180-200 °С.
- З залишків тіста можна зробити пряники.
Час приготування: одна година.
Але у цей день не тільки ласують калитою, а й ідуть до церкви на святкове богослужіння, щоб вшанувати пам’ять великомученика Андрія Первозванного, який став першим апостолом Ісуса Христа.
А ще Андріїв день вважається великим церковним святом, з якого починаються зимові свята.