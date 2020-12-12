Як ворожать на день Андрія 2020: все, що потрібно знати

Ворожіння на цибулі підійде для дівчат, які не можуть обрати одного з кількох претендентів на своє серце. Візьміть цибулини

та покладіть їх в воду. Дайте кожній з них ім’я хлопця. Яка швидше проросте, того хлопця і варто обрати.