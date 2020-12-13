Андрія Первозванного: привітання в картинках

Традиційно день Андрія Первозванного відзначають 13 грудня.

Цього дня варто привітати усіх Андріїв та Андріан: крім цього, гадання на Андрія здавна були невід’ємною частиною свята.

Факти ICTV публікують для вас найкращі привітання з Днем Андрія Первозванного 13 грудня.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Календар свят на грудень

У професійному календарі на грудень 2020 року чимало важливих дат.

У першому місяці зими українці відзначатимуть День благодійності, День чаю, а також Міжнародний день боротьби з корупцією та інші.

Загалом у грудні 2020 буде дев’ять вихідних.