Андрія Первозванного: привітання в картинках

Традиційно день Андрія Первозванного відзначають 13 грудня.
Цього дня варто привітати усіх Андріїв та Андріан: крім цього, гадання на Андрія здавна були невід’ємною частиною свята.
Факти ICTV публікують для вас найкращі привітання з Днем Андрія Первозванного 13 грудня.
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Календар свят на грудень
У професійному календарі на грудень 2020 року чимало важливих дат.
У першому місяці зими українці відзначатимуть День благодійності, День чаю, а також Міжнародний день боротьби з корупцією та інші.
Загалом у грудні 2020 буде дев’ять вихідних.