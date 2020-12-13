Щороку 13 грудня церква вшановує пам’ять Андрія Первозванного. Прозвали його так через те, що він став першим апостолом Ісуса Христа.

За переказами, він проповідував і на території сучасної України. Кажуть, що саме Андрій Первозванний встановив хрест на схилах річки Дніпро і сказав, що на цьому місці з’явиться могутнє місто.

Коли ж апостол проповідував у грецькому місті Пафрос, місцевий правитель зненавидів його і наказав розіпнути на хресті.

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Факти ICTV підготували привітання зі святом у СМС, щоб ви могли привітати свої близьких з Днем Андрія Первозванного.

З днем Андрія Первозванного вітмаємо

Радості та сил бажаємо!

І хай навкруг світліше буде

І хай завжди цінують люди!

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З днем Андрія Первозванного вас привітаю,

Здійснення бажання вам побажаю.

Щоб вашу домівку янгол беріг,

В здоров’ї і щасті був оберіг.

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Тільки щастя та добра,

В цей день бажаю вам тепла.

Хай здоров’я Андрій дарує,

Радість в кожній хаті хай панує.

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З днем Андрія Первозванного

Ти вітаннячка приймай.

Хай Отець дарує щастя

Так, щоб лилось через край.

Але привітати у цей день рідних і знайомих потрібно не лише зі святом, а й з іменинами. Привітання в СМС і листівках з днем ангела Андрія можна переглянути у нашому матеріалі.