Щороку 13 грудня церква вшановує пам’ять Андрія Первозванного. Прозвали його так через те, що він став першим апостолом Ісуса Христа.
За переказами, він проповідував і на території сучасної України. Кажуть, що саме Андрій Первозванний встановив хрест на схилах річки Дніпро і сказав, що на цьому місці з’явиться могутнє місто.
Коли ж апостол проповідував у грецькому місті Пафрос, місцевий правитель зненавидів його і наказав розіпнути на хресті.
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Факти ICTV підготували привітання зі святом у СМС, щоб ви могли привітати свої близьких з Днем Андрія Первозванного.
З днем Андрія Первозванного вітмаємо
Радості та сил бажаємо!
І хай навкруг світліше буде
І хай завжди цінують люди!
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З днем Андрія Первозванного вас привітаю,
Здійснення бажання вам побажаю.
Щоб вашу домівку янгол беріг,
В здоров’ї і щасті був оберіг.
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Тільки щастя та добра,
В цей день бажаю вам тепла.
Хай здоров’я Андрій дарує,
Радість в кожній хаті хай панує.
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З днем Андрія Первозванного
Ти вітаннячка приймай.
Хай Отець дарує щастя
Так, щоб лилось через край.
Але привітати у цей день рідних і знайомих потрібно не лише зі святом, а й з іменинами. Привітання в СМС і листівках з днем ангела Андрія можна переглянути у нашому матеріалі.