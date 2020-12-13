Гороскоп на тиждень, з 14 до 20 грудня 2020 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень із 14 до 20 грудня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Завершується коридор затемнень повним сонячним затемненням 14 грудня у Стрільці на Південному Вузлі. Це затемнення Духа, тобто Сонця немає, реальність спотворена, свідомість затьмарилося емоціями, немає ясності та волі. Дуже важливо під час сонячного затемнення визначити і записати свої цілі, тобто використати потенціал затемнення, щоб закласти свою особисту програму самореалізації на найближчі шість місяців. Спершу може запанувати певний хаос, але результатом будуть позитивні метаморфози.

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Під час сонячного затемнення можливий головний боль, скачки тиску, серцеві болі, загострення хронічних захворювань. Це час провокацій, ілюзій, помилок, однак якщо ви зустрінете затемнення у позитивному ключі, в хорошому настрої, то зменшите його негативний вплив.

Гороскоп для Овнів

Для вас цей тиждень буде сприятливим, бо зможете багато чого зробити. Активність і фізичну силу краще спрямувати на заняття спортом. Обставини складаються найкращим чином для активних контактів із протилежною статтю. Більше дійте і менше розмовляйте, бо імпульсивність і бажання розставити всі крапки над і може призвести до непорозумінь і надовго позбавити гармонії в родині та стосунках. Відстоюйте свої інтереси, але не різко, і ви зможете вплинути на будь-яку ситуацію.

Гороскоп для Тельців

Ваше життя наповниться яскравими фарбами і приємними враженнями. На вас звертають увагу, дарують подарунки, говорять компліменти. Може з’явитися настирливий залицяльник або прихильниця. Зрозуміло, що такі домагання можуть нашкодити наявним стосункам. Тому намагайтеся нічого не обіцяти і за можливості вступайте в контакти дуже обережно. Варто тримати під контролем фінансові справи, бо реалізація бажань може принести суттєві збитки.

Гороскоп для Близнюків

Обставини складаються вдало для вас, а це дає гарний настрій, впевненість у собі та можливості для виходу за рамки звичного оточення. Щоб знайти краще розуміння і перспективи, підтримуйте зв’язок із людьми, які живуть далеко від вас. До предметів, які потребують вашого часу та уваги, належать поїздки, підвищення кваліфікації, вивчення або застосування іноземних мов, видавничий бізнес, реклама. Активізуються взаємини з родичами з боку чоловіка, листування або суперечки з приводу повторного шлюбу.

Гороскоп для Раків

Упродовж тижня доведеться багато працювати, любовні взаємини допомагають у діловому партнерстві та навпаки. У жінок може з’явитися авторитетний, діловий чоловік, покровитель. Сприятливий період для зміцнення романтичних зв’язків, розширення кола знайомств. Розвиток уяви та творча діяльність стануть фундаментом для втілення задумів – або наодинці, або разом із партнером. Неприємності можуть статися внаслідок надмірного потурання своїм слабкостям, через поспішні висновки або бажання перехитрити, обдурити.

Гороскоп для Левів

Сприятливий період – ви отримуєте підтримку від невидимих покровителів. Підвищується ваша активність у соціумі та інтернеті. Прагнення духовного розвитку допоможе в реалізації ваших творчих проектів. Активізуються питання, пов’язані з дітьми – розвиток творчих здібностей, питання навчання, важливі події в їхньому житті. Крім того, може змінитися ваше суспільне становище, колектив, коло спілкування. Ви будете задоволені, а ті складнощі та неприємності, що виникли в першій половині місяця, вдасться легко усунути.

Гороскоп для Дів

Найкращі можливості для задоволення своїх бажань, ймовірні романтичні знайомства, зустрічі, які можуть перерости в глибокі почуття. Ви стаєте особливо промовистими, що можна використовувати для реклами. Також сприятливо можуть проходити зустрічі з потрібними людьми, перемовини, але водночас дуже важлива саме готовність до взаємовигідних ділових стосунків. Сприятливий період для трансформацій, завершення або розвитку взаємин вже на зовсім іншому рівні.

Гороскоп для Терезів

Вся інформація, що надходить до вас, і поради старших дуже важливі для вашого добробуту. Можливі зустрічі та нові контакти з близькими за духом людьми. Відбувається покращення взаємин з близьким оточенням, допомагають родичі, з’являється можливість подорожувати. Також поліпшуються відносини з начальством, можливе просування по службі. Ви притягуєте увагу інших людей, завдяки яким зможете вирішити більшість своїх питань.

Гороскоп для Скорпіонів

Ваша здатність привертати увагу оточення допомагає в реалізації задумів, спроби особисто впливати на людей будуть вдалими. Ви можете знайти роботу або додаткові джерела заробітку, повернути борги, якщо ці питання для вас актуальні. Можливі цікаві знайомства, зустрічі з давніми партнерами, а також позитивне вирішення питань, які стосуються кохання та взаємин з людьми. Упродовж тижня ви зможете вирішити більшість питань, зокрема, пов’язаних з грошима і майном.

Гороскоп для Стрільців

Прекрасний період для розвитку творчих здібностей і романтичних стосунків. Ви можете успішно займатися багатьма таємними справами, відчуваєте невидиму підтримку, знаходите можливості для отримання прихованого доходу. За необхідності доведеться залишити рідні місця, тоді вас супроводжуватиме удача, а кошти і можливості для цього знайдуться. Посилюється інтелектуальна активність, кмітливість, підприємливість, зростає розсудливість і практичність, ви примудряєтеся практично будь-яку ситуацію обертати на свою користь.

Гороскоп для Козерогів

У цей час можлива зустріч, яка переросте у довгострокові взаємини або офіційний союз. Ваше соціальне життя і громадські справи можуть сприяти романтичним захопленням. Деякі з ваших найзаповітніших бажань можуть здійснитися. Вступ до організації та участь у колективній діяльності будуть дуже корисними для вас, допоможуть у реалізації цілей. Із друзями встановляться теплі довірчі стосунки, можлива співпраця з будь-ким із товаришів або романтичні стосунки.

Гороскоп для Водоліїв

Ви відіграєте важливу роль у житті оточення. Це означає, що люди навколо помітять як ваші таланти і чарівність, так і негативні якості вашого характеру, які в цей період приховати неможливо. Цей період зачіпає взаємини і діяльність, пов’язану зі старшими членами сім’ї, керівництвом і представниками влади. Допоможе вам правильно підібраний імідж, вміння знаходити підхід до людей і особиста чарівність. У цей період особисті і навіть любовні справи можуть впливати на професійну діяльність, і навпаки.

Гороскоп для Риб

Хороший час для реклами, презентації своїх робіт і творчих проектів. Період підходить для всього, що пов’язано з інтелектуальною діяльністю і навчанням. Сприятливі дні для пошуку ділових зв’язків за кордоном, далеких поїздок, залучення до партнерства іноземних фірм і підприємств. Ваші інтелектуальні здібності можуть стати головним предметом суспільної уваги. Можливо, ви озвучуватимете на публіці свої ідеї, поділитеся знаннями та навичками і привернете до себе увагу потрібних людей.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні та слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Щоб ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.