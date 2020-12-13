Метеорний потік Гемінід: де та коли можна буде спостерігати

Метеорний потік Гемінід жителі Землі зможуть побачити 13-14 грудня.

Астроном з Королівської обсерваторії в Грінвічі Патрісія Скелтон зазначила, що метеорний потік Гемінід є хвостом астероїда 3200 Фаетон.

– Метеорні потоки як правило спостерігають, коли Земля проходить крізь хвости комет. Щороку, коли наша планета потрапляє у потік уламків цього астероїда, у нічному небі падають зірки, іноді по 150 за одну годину, – повідомила Скелтон.

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Такі метеорні потоки, за даними науковців, входять в атмосферу зі швидкістю 35 км на секунду. Тому у небі з’являються блакитні, жовті чи зелені штрихи.

13-14 грудня метеорний потік Гемінід буде дуже сильним, тому його можна буде спостерігати з будь-якої точки планети.

Дослідження Марсу та Місяця

Україна співпрацюватиме з NASA (Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США) над дослідженнями на Марсі та Місяці.

Державне космічне агенство України долучилося до програми NASA Артеміда, яка передбачає мирне дослідження та експлуатацію Місяця, Марсу, астероїдів та комет. Україна стала дев’ятою країною, яка підписала домовленості щодо ініціативи.