Погода на 13 грудня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні на неділю, 13 грудня, синоптики прогнозують холодну та сніжну погоду.

У західних областях пройде дощ зі снігом, а температура вдень становитиме 3°…5°, а вночі максимально опуститься до -1°.

На Півночі країни очікуються мінімальні опади. Стовпчики термометрів покажуть вдень 1°…3°, а вночі до -4°.

У центральних регіонах буде похмура погода з ймовірно невеликими опадами. Вдень 2°…4°, вночі 0°…-2°.

На Сході стовпчики термометрів покажуть 0°…9° вдень і -1°…-3° вночі.

Жителям південних областей варто приготуватися до опадів. Температура вдень становитиме 5°…7°, а вночі опуститься до 3°…5°.

Прогноз погоди в Україні на грудень 2020

Цьогоріч погода у грудні 2020 в Україні буде сніжною таморозною.

За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура становитиме від -3° до +2°, що дещо вище за середні значення багатьох останніх років.

Більш детальніше про погоду читайте на Фактах ICTV.