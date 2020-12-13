PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Мороз та мокрий сніг: погода в Україні на 13 грудня (КАРТА)

В Україні на неділю, 13 грудня, синоптики прогнозують холодну та сніжну погоду.

У західних областях пройде дощ зі снігом, а температура вдень становитиме 3°…5°, а вночі максимально опуститься до -1°.

На Півночі країни очікуються мінімальні опади. Стовпчики термометрів покажуть вдень 1°…3°, а вночі до -4°.

У центральних регіонах буде похмура погода з ймовірно невеликими опадами. Вдень 2°…4°, вночі 0°…-2°.

На Сході стовпчики термометрів покажуть 0°…9° вдень і -1°…-3° вночі.

Жителям південних областей варто приготуватися до опадів. Температура вдень становитиме 5°…7°, а вночі опуститься до 3°…5°.

Погода на 13 грудня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди в Україні на грудень 2020

Цьогоріч погода у грудні 2020 в Україні буде сніжною таморозною.

За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура становитиме від -3° до +2°, що дещо вище за середні значення багатьох останніх років.

Більш детальніше про погоду читайте на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка