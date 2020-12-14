14 грудня сонячне затемнення відбудеться в знаку Стрілець. Повне затемнення можна спостерігати лише в Чилі та Аргентині.

Під час затемнення особливо сильно потемнішає на півдні Латинської Америки.

Протягом 24 хвилин молодий Місяць проходитиме перед сонячним диском і трохи більше, ніж на дві хвилини повністю затьмарить світило.

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Місяць може закрити собою Сонце, адже він, хоч і менший за розміром, розташований значно ближче до Землі.

На останнє сонячне затемнення 2020 року можна подивитися онлайн.

Хоча часткові сонячні затемнення можуть відбуватися до п’яти разів на рік, повне трапляється лише раз на півтора року. Так, минуле таке затемнення було 2 липня 2019 року.

У період затемнення 14 грудня астрологи рекомендують не вирушати в далекі поїздки. Найкраще вирішити всі свої важливі справи до затемнення, або відкласти їх на наступний день.

Повний місяць у грудні

Повний місяць у грудні 2020 припадає на 16-тий місячний день. Він настане о 6.27 у понеділок, 30 грудня.

Світило перебуватиме у фазі знаку Рак. У цей період у пріоритеті мають бути материнство, сім’я та будинок.

Що не можна робити у повний місяць у грудні 2020, читайте на сайті Факти ICTV.