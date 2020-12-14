День ангела Дмитра (14 грудня): привітання у СМС та листівках

14 грудня – День ангела Дмитра.
Дмитро – чоловіче ім’я, яке походить із Стародавньої Греції. Воно пов’язане із богинею землі й родючості – Деметрою.
Значення імені: присвячений богині Деметрі, хлібороб.
Характер: У дитинстві Дмитро активний та веселий. Батькам потрібно постійно його пильнувати, адже через непосидючість хлопчина постійно потрапляє у неприємності: поб’ється у садочку, зламає іграшки та інше.
Дорослий Дмитро – не такий, як у дитинстві. Він спокійний, врівноважений та впевнений у собі чоловік. Дмитро – кар’єрист, тому ставить на перше місце саме професію, а не стосунки. У коханні чоловік звик показувати свої почуття ділом, а не словом. Але для цього поруч із ним повинна бути ідеальна жінка.
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Форми імені: Діма, Дімон, Митя, Митяй, Дімочка, Митько, Дімчик, Дімончик, Дімуля, Дімулька.
СМС-привітання з Днем ангела Дмитра:
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці
Досягати без вагання,
З Днем ангела Дмитра
Прийми привітання!
***
В День ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Хай же Дімі життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель
Хай буде з тобою завжди!
***
Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи трішки наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі
Гарно святкувати!
***
Ти, Дмитро, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі щастить,
І в житті буде усе!
***
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
***
Діма, нехай під крилами своїми
Твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Листівки з Днем ангела Дмитра:
Церковні свята у 2021 році
Найбільше церковне свято року Великдень у 2021 році українці святкуватимуть 2 травня.
На інші дати припадають пости і поминальні дні.
Докладний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.