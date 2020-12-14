До вересня в офіс ні ногою: Google протестує робочий графік майбутнього

Співробітники Google не повернуться в офіс до вересня. І після повернення працівники можуть частину робочого тижня проводити, працюючи віддалено.

В електронному листі для співробітників генеральний директор Google Сундар Пічаї сказав, що компанія протестує ідею гнучкого робочого тижня, під час якої співробітники працюватимуть не менше трьох днів на тиждень в офісі та вдома решту часу.

Цього літа компанія повідомила працівникам, що вони можуть працювати з дому до липня 2021 року.

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Не тільки Google застосовує гнучкий графік роботи

У жовтні Dropbox оголосила про плани стати “віртуальною” компанією. Це означає, що майже 3 тис. співробітників продовжать працювати віддалено більшу частину часу, але час від часу ходитимуть до офісу задля “командної роботи”.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг заявив у травні, що до 50% співробітників компанії можуть працювати віддалено протягом наступних п’яти-десяти років.

У Twitter раніше заявили, що вдома можуть працювати ті співробітники, які цього хочуть.