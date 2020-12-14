Новорічний корпоратив 2021 онлайн – найкращі ідеї

В Україні у грудні стартує сезон новорічних корпоративів, але 2020 рік та пандемія коронавірусу вносять свої корективи у звичні традиції.

Звичайно, тимбілдинг, майстер-класи, онлайн-концерти з номерами від ваших колег – це хороші варіанти, але багатьом здадуться нудними. Тому Факти ICTV зібрали кілька ідей, які можуть урізноманітнити ваш онлайн-корпоратив.

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Офіційна частина

Можна зібрати найцікавіші показники і перемоги компанії. Проте краще не озвучувати їх у форматі невиразного читання з листка. Підготуйте хоча б презентацію з цікавими цифрами та кумедними знімками процесу вашої роботи.

Також цю частину корпоративу краще не затягувати – 15-20 хвилин буде достатньо, щоб утримати увагу співробітників і не дати нікому заснути.

Інтелектуальний батл

Якщо ви впевнені в інтелекті своїх колег, то можна влаштувати мозковий штурм у вигляді гри. Однак заздалегідь доведеться обрати “щасливчика” – ведучого. Йому необхідно буде підготувати запитання і варіанти відповідей, а учасникам – запастися білими аркушами та чорними маркерами.

Процес гри:

Ведучий по черзі ставить учасникам запитання. Учасник пише на листку відповідь, а потім піднімає і показує на камеру. Ведучий озвучує правильну відповідь. Якщо учасник відповів правильно, то отримує бал, а якщо ні, то виконує бажання своїх колег.

Також можна приготувати презент для того, хто отримає найбільшу кількість балів.

Крокодил

Всі знають правила популярної гри Крокодил, проте її можна легко адаптувати під онлайн-формат.

Традиційно ділимося на команди, обираємо учасника, якому будуть загадувати слово.

Та якщо ви організовуєте корпоратив, наприклад, в Zoom, то проводити перемовини всередині команди та озвучувати загадані слова потрібно буде в іншому месенджері.

Решта – кривляння перед камерою, безглузді пози та особлива грація – залишається без змін.

Інтуїція

До цього інтерактиву також доведеться підготуватися заздалегідь. Ведучий повинен у кожного зі своїх колег запитати незвичайні факти про них. Варіанти:

прізвисько у старшій школі;

ганебний вчинок;

безглузда ситуація у транспорті;

ситуації з життя, які більше схожі на сценарій американської комедії;

дивні або кумедні особисті стосунки;

незвичайні вміння – лизнути лікоть, дістати язиком до носа тощо;

хобі, про які ніхто не знає;

ситуації на роботі, які залишилися таємницею для всіх;

Під час гри ведучий одному учаснику розповідає історію і пропонує вгадати, кому з колег вона належить.

Якщо у колективі панує атмосфера довіри та позитиву, то факти із життя можуть бути з перчинкою.

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