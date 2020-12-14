Справжній погодний армагедон накрив одразу кілька українських міст. Дощ за мінусової температури перетворив вулиці на суцільне скло. На дорогах столиці утворилися багатокілометрові затори, а тротуари ж, взагалі стали непрохідними.

Влада одразу кількох міст відрапортувала про повну мобілізацію комунальників. Та сили в цій битві цивілізації з природою були відверто не рівні. Снігоприбиральні машини, які намагалися посипати дороги, самі потрапляли в аварії.

Лише за одну добу до київських травмпунктів звернулися понад півтори сотні постраждалих.

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Що ж трапилося у природі, та чому раптом вона піднесла українцям такий сюрприз. Метеоролог Вазіра Мартазінова пояснює те, що сталося.

Над Україною відбувся своєрідний батл. Тут зустрілися одразу два потужних атмосферних явища. Теплий циклон, який прийшов із Середземного моря та холодний антициклон, який почав свій шлях з російського Поволжя.

Метеорологічна зима цього року, на відміну від минулого, прийшла майже вчасно. З усіма своїми сумнівними принадами.

Окрім аномальної ожеледиці, Україна цього тижня витримала ще кілька випробувань. Узбережжя приазовського Бердянська перетворилося на крижану оазу. А курортну Кирилівку накрили небачені раніше шторми.

Нівелювання перехідних періодів між сезонами фахівці називають новими кліматичними реаліями в Україні. Метеорологи констатують – пори року заміщають одне одного.

Але ж якою буде нинішня зима? Святкувати Новий рік, скоріше за все, нам доведеться без снігу.

А ось народний синоптик іншої думки. У перші дні 2021-го варто очікувати легкого морозу. Свій прогноз Леонід Горбань розраховує за астрономічними даними.

Водночас, офіційна та альтернативна наука сходяться в тому, що в другій половині січня в Україну прийдуть справжні морози.

Клімат України через 10 – 15 років буде дуже близьким до клімату Греції. І особливо це буде стосуватися південного регіону України. Тобто буде спекотно й сухо. За словами вчених, кліматичні зони зміщуються шаленими темпами.

Усе це – наслідки глобального потепління. Тільки ефект від нього в різних регіонах планети абсолютно діаметральний.

Це століття може бути останнім

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттерріш заявив, що це століття може бути останнім для всього людства через глобальне потепління.

Гуттерріш стверджує, що глобальне потепління загрожує існуванню людської цивілізації. Він додав, що від кліматичної кризи не застрахована жодна країна.

Найбільше від змін клімату страждають бідні та вразливі верстви населення, які в останню чергу мають відношення до виникнення цих проблем.

Генсек поділився статистикою, за останні 25 років більше половини викидів вуглецю в атмосферу припало на найбагатші країни світу. На найбідніші всього 7%.