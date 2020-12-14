Наума 14 грудня – день ангела, прикмети і заборони

14 грудня усі християни східного обряду вшановують пам’ять пророка Наума.
Наум – один із 12 малих апостолів Христа. На українських землях він вважався покровителем науки та навчання. У народному українському календарі 14 грудня – Наума Грамотника.
Іменини 14 грудня
День ангела 14 грудня святкують Наум, Дмитро, Анастасія, Антон, Філарет та Порфирій.
Читайте: Календар церковних свят на грудень 2020
Традиції і прикмети на 14 грудня
- Північний вітер 14 грудня означав сильне похолодання найближчими днями.
- Якщо на Наума хмари пливуть проти вітру – теж до похолодання.
- Безхмарне зоряне небо вночі – зима буде сніжною.
- Сни на Наума 14 грудня вважаються віщими.
Що не можна робити сьогодні 14 грудня
- На Наума Грамотника не можна починати нові справи після ситного сніданку, краще – натщесерце.
- Не можна лінуватися, інакше Наум принесе хвороби.
Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік
Щороку, згідно з календарем церковних свят 2020, православні християни відзначають десятки пам’ятних дат.
Усі свята православного календаря поділяються на два типи: рухомі та нерухомі.
Оскільки головним святом є Великдень, саме від цього дня і залежать усі інші перехідні дати.