Наума 14 грудня – день ангела, прикмети і заборони

14 грудня усі християни східного обряду вшановують пам’ять пророка Наума.

Наум – один із 12 малих апостолів Христа. На українських землях він вважався покровителем науки та навчання. У народному українському календарі 14 грудня – Наума Грамотника.

Іменини 14 грудня

День ангела 14 грудня святкують Наум, Дмитро, Анастасія, Антон, Філарет та Порфирій.

Читайте: Календар церковних свят на грудень 2020

Традиції і прикмети на 14 грудня

Північний вітер 14 грудня означав сильне похолодання найближчими днями.

Якщо на Наума хмари пливуть проти вітру – теж до похолодання.

Безхмарне зоряне небо вночі – зима буде сніжною.

Сни на Наума 14 грудня вважаються віщими.

Що не можна робити сьогодні 14 грудня

На Наума Грамотника не можна починати нові справи після ситного сніданку, краще – натщесерце.

Не можна лінуватися, інакше Наум принесе хвороби.

Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Щороку, згідно з календарем церковних свят 2020, православні християни відзначають десятки пам’ятних дат.

Усі свята православного календаря поділяються на два типи: рухомі та нерухомі.

Оскільки головним святом є Великдень, саме від цього дня і залежать усі інші перехідні дати.