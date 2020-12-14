У вівторок, 15 грудня, мокрий сніг синоптики прогнозують на Сході України, а також у Чернігівській, Сумській, Полтавській і Дніпропетровській областях.

На решті території – без опадів.

У західних областях вдень місцями до +6, на Півдні країни – від 0 до +4.

У північних і центральних регіонах – близько 0 градусів, у східних – від -1 до +2.

У Києві без опадів, вночі і вдень -1 +1.

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У середу, 16 грудня, невеликий сніг можливий тільки у східних областях.

Температура повітря майже не зміниться: в західних регіонах 0 +6, в південних – від 0 до +4, у східних – до +2, у центральних і північних – близько 0 градусів.

У столиці сухо і хмарно, вночі і вдень -1 +1.

У четвер, 17 грудня, на всій території України встановиться суха погода.

На Півночі країни – від -2 до +2, на Півдні +2 +5, в Центрі та на Сході -1 +2.

У західних областях прогнозують +2 +4.

У Києві без опадів, вночі 0 -2, вдень 0 +2.

У п’ятницю, 18 грудня, також всюди очікується суха погода.

На Півдні країни +3 +5, в північних областях -2 +2, у центральних – в діапазоні -1 +2.

На Заході +4 +6, на Сході – в середньому близько 0 градусів.

У столиці суха погода, протягом доби – від -2 до +2.

Погода у січні 2021

Синоптики обіцяють мінусову температуру на початку січня 2021 року.

Зокрема, з 1 до 5 січня – до -5 градусів, проте вже 7 січня в Україну прийде потепління до +1.