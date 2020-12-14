До Нового року лишаються лічені дні. Цей час потрібно витратити з користю – підготувати подарунки рідним і друзям, продумати святкове меню й обрати вбрання.

Факти ICTV підготували поради, як обрати вечірню сукню на Новий рік 2021, у якій ви відчуєте себе по-справжньому красивою, стильною та елегантною.

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Покровителем Нового року 2021 стане білий металевий Бик. Він прийде на зміну непростому року Щура, який приніс чимало випробувань. Астрологи одностайно стверджуюсь, що білий металевий Бик принесе багато позитивних змін. Це благородна, працьовита й завзята тварина, яке притягує успіх і процвітання.

Рік білого металевого Бика сприятиме працьовитим дисциплінованим людям. Ще це вдалий час для створення сім’ї. Астрологи обіцяють, що символ року, білий Бик, багатьом допоможе знайти кохання або стати батьками. Зустрічати свято потрібно гарно вбраним і з хорошим настроєм.

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Особливості вибору сукні на Новий рік 2021

Від того, як добре ви виглядаєте, буде залежати і ваш настрій, і те, наскільки білий Бик сприятиме вам. Сукню на Новий рік потрібно обирати в білій, бежевій або сріблястій гамі. Її можна розбавити яскравими аксесуарами, наприклад, туфлями в кольорі металік.

Про занадто яскраве вбрання краще забути. Червоні або леопардові сукні на Новий рік 2021 можуть розлютити білого Бика й привернути у ваше життя труднощі й випробування. Якщо хочете додати у святкове вбрання трохи кольору, обирайте перламутровий, пудровий, ліловий, бузковий, ніжно-блакитний та інші спокійні тони.

Модні сукні на Новий рік 2021: як обрати тканину та вдалий фасон

1. Цього сезону в тренді стиль Марії-Антуанетти. Підберіть гарну сукню на Новий рік із пишним подолом. Ідеально, якщо таке вбрання буде пошите в ніжному кольорі із шовку, шифону або мережива.

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2. Ще один варіант сукні для зустрічі свята – з об’ємними рукавами. Форма може бути будь-якою на ваш смак – ліхтарики, бутони, буфи. Сукня має бути пошита з легкої летючої тканини, зокрема органзи або шифону. Якщо хочете більш строгий образ, обирайте сукню з об’ємними рукавами, пошиту з тканини, яка добре тримає форму.

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3. Оберіть блискучу сукню-комбінацію на Новий рік. Шовк, тонкі бретельки й обтислий силует допоможуть вам виглядати надзвичайно. Обов’язково доповніть образ стильними туфлями й акцентними аксесуарами.

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4. Напівпрозорість як і раніше в тренді. Цей жіночний і водночас спокусливий стиль припав до душі багатьом модницям за останні роки. Оберіть до Нового року легку напівпрозору сукню у світлих тонах із фатину або шовку.

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5. Сукня з асиметричним подолом ніколи не буде виглядати нудно. Цей варіант підійде впевненим у собі дівчатам, які не бояться експериментів. Довжина такого вбрання може бути будь-якою – від міні до максі.

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Вибір подарунків – така ж відповідальна справа, як вибір святкової сукні. Цікаві ідеї новорічних презентів – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.