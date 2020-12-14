У чому зустрічати 2021 – рік Бика: ідеї образів

Астрологи рекомендують відзначати Новий рік в домашній атмосфері. Новорічне свято з друзями, смачні десерти та вечір з посмішкою зарядять енергією на весь наступний рік.

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Символ року металевий Бик стане прихильним та обдарує господарів затишного будинку удачею. Фінансовий успіх супроводжуватиме тих, хто буде найбільше посміхатися в новорічну ніч.

Для завершення приготувань потрібно також вибрати вбрання. Головний принцип – ніякої хитромудрості, перевага віддається вільним рухам та комфорту. У чому зустрічати 2021 рік – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вбрання на Новий рік 2021

Синій, блакитний, фіолетовий, сірий, а також сріблястий та бежевий кольори однозначно сподобаються символу року. Важливе уточнення – ніяких зоологічних принтів. Леопардові лосини доведеться вдягнути іншим разом.

Також краще утриматися від червоного кольору – металевий Бик його не любить. Кращим варіантом для святкової ночі буде спідниця середньої довжини, а новорічний настрій посилять градієнтне та срібне сяйво.

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Спідниці

Для створення більш жіночного образу краще вибрати пишну спідницю. Можна вибрати модний плісирований одяг – практичний тренд, який підійде практично під будь-який образ. Також в моді зараз спідниця з високою посадкою асиметричної довжини.



















У чому зустрічати Новий рік 2021: ідеї образів / 5 фотографий

Топи

Топи з атласної тканини з тонкими лямками припадуть до смаку металевому Бикові. Вони так само чудово пасуватимуть для побачення в новорічні свята. Тканина металевого кольору прикрасить будь-яку дівчину та зробить образ більш гармонійним.



















У чому зустрічати Новий рік 2021: ідеї образів / 5 фотографий

Топ з паєтками може стати головною прикрасою вбрання. Можна поєднувати топ з брюками різних форм і крою. Летюча спідниця так само прекрасно впишеться до топу з “дощиком”.

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Образи на Новий рік 2021

Комбінезон або костюм

Для оригінальності та шику можна віддати перевагу в новорічну ніч шовковим комбінезонам з укороченими брюками. Також будуть цікаво виглядати комбінезони вільного крою зі звуженими донизу штанинами.

Щоб піддобрити господаря року, можна вибрати комбінезон металевого відтінку або з графічним принтом. Брючний костюм може стати прекрасною альтернативою для сміливих дівчат.



















У чому зустрічати Новий рік 2021: ідеї образів / 5 фотографий

Сукня

Пасуватимуть сукні світлих кольорів. Елегантне маленьке чорне плаття підходить на всі випадки, і новорічна ніч не стане винятком.

Можна вибрати одяг із розрізом на спині або блискучими вставками. Хочете витонченості – відверта сукня в підлогу металевого відтінку прекрасно впорається з цим завданням.



























У чому зустрічати Новий рік 2021: ідеї образів / 7 фотографий

Обрати, що одягнути на Новий рік неважко. Зовнішній вигляд – лише доповнення душевної краси. Пам’ятайте, що найкраще вбрання на свято – ваша посмішка.

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