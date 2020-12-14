Сервіси Google (Гугл) не працюють

В Україні та світі перестали працювати всі сервіси Google. Не працює пошта, календарі, гугл-доки і Youtube.

Однак сам пошуковий сервіс Google працює. Наразі причина збою невідома.











В Україні та світі стався збій у роботі усіх сервісів Google / 3 фотографии

Компанія заявляє, що знає про проблему і займається її вирішенням. Команда YouTube написала відповідне звернення.

– Нам відомо, що у багатьох з вас зараз виникають проблеми з доступом до YouTube – наша команда знає і вивчає це. Ми повідомимо вам тут, щойно у нас з’являться новини.

Відмовив відразу і широкий набір сервісів Google:

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Згідно з карткою Downdetector, сервіси Google також зазнали збою у Польщі, Великій Британії, Італії, Іспанії, Бельгії, Німеччині, Данії, у США.

Схожа ситуація була вночі 12 листопада – користувачі зіткнулися з проблемою під час доступу на сайт пошуковика Google.

Згідно з даними сервісу Downdetector, збій, що виник близько 2.00, змогли усунути за дві години.