Зима – це традиційний сезон для відпочинку. Та туроператори розповідають, що якщо раніше ті, хто могли дозволити собі закордонний відпочинок, путівки брали заздалегідь, то цього року не поспішають. Попри привабливі ціни, грошей в українців поменшало і попит на тури впав.

Та проблема не лише у доходах. До багатьох країн важко потрапити через карантинні обмеження. До того ж, туристи стали обачнішими – бояться захворіти на самому курорті.

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Тому простіше відпочивати всередині країни, насолоджуючись традиційними зимовими видами відпочинку.

Один з найвищих гірськолижних курортів України – це Драгобрат, до якого з Києва добиратися понад 10 годин. Номери тут, як запевняє власник одного з місцевих готелів Василь, вже чекають гостей. Спорядження, ресторани та підйомники теж готові до їх приїзду.

Але на курорті є інша проблема – відсутність снігу. Такого безсніжжя, як цього року, Василь не пригадує. У цей період на курорті завжди каталися лижники. Нині ж такої картини тут не побачиш, туристів одиниці. На лижній трасі менше сантиметру снігу.

Чан або лазня – це хороша альтернатива катанню, поки не випаде сніг. Година джакузі по-карпатськи обійдеться у 600 грн.

Персонал готелю пригадує, як навесні 2020 року під час карантину робота курорту взагалі зупинилась. Хоча відпочивальників менше не стало.

Синоптики дають невтішні прогнози по снігопадам на новий 2021 рік. Місцеві мольфари – теж. Хоча завжди можна поїхати в сусідній Буковель, де завдяки великій кількості снігових гармат – зі снігом немає проблем. Там вже тиждень як працюють траси та витяги.

На Драгобраті ж оренда двомісного номера стартує від 1,2 тис. до 2 тис. грн за добу. Вартість готелю залежить від розташування – чим ближче до підйомника, тим дорожче.

Оренда лиж або сноуборду – від 100 грн. Додатково ще 50 грн за шолом і маску. А за кожен підйом на бугельному підйомнику треба викласти ще 40 грн.

Котеджі або садиби зеленого туризму можна знайти практично в кожному карпатському селі. Цього року ціни на розміщення в них значно впали. Господиня Наталія здає кімнати в своєму будиночку по 500 грн на добу.

За словами досвідченого мандрівника Андрія Тичини, проблема в тому, що у випадку жорстких карантинних обмежень статус таких осель буде невизначений. І якщо великі готелі обіцяють не закривати, то малий бізнес, як це в нас часто буває, може залишитись ні з чим.

Щоправда, самі ж власники такого житла жодних карантинних загроз для відпочивальників не бачать. Бо готелі, як кажуть, у них невеличкі.

Втім, є тут і свої недоліки. Один з них це – необхідність підніматися на високогірні курорти. Василь піднімає своїх туристів на Драгобрат на власному позашляховику. А от якщо ви мешкаєте зовсім внизу, то проїзд обійдеться в 150 грн.

Під час теплих зим набирає популярності прогулянка на коні, яка коштує відносно недорого – від 150 грн за годину.

Незважаючи на те, що сезон позашляхових поїздок переважно закрили на зиму, дехто все ж пропонує покататися навіть по зледенілих схилах. Хоча задоволення це недешеве – 800 грн за годину.

Існують подібні курорти і ближче до столиці. Наприклад, на курорті під Києвом зробили дві лижні траси та встановили підйомники, підготували навіть снігові гармати, та застосувати їх – поки проблема.

Поки що туристів заманюють номерами з антикварними меблями, правда, коштують вони понад 2,5 тис. грн. Також пропонують розваги більш близькі до літніх.

Якщо великі курорти, на кшталт Буковелю, мають снігові гармати, і катання там вже почались, то інші українські курорти поки не можуть таким похвалитися. Але в будь-якому випадку – зима лише починається. Тож де і як відпочивати – не так вже й важливо.

Зимові вихідні у Києві

У Києві почали відкриватись локації зимових новорічних розваг – це численні ковзанки та гірськолижні схили і все на свіжому повітрі.

У столиці з’явилася грандіозна зимова локація за мотивами книг про Гаррі Поттера. Гігантська ковзанка площею 800 квадратних метрів, гірка, карусель, фуд-корти зі святковими смаколиками та показ фільмів про Гаррі Поттера.