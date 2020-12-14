25 грудня в Україні відзначають католицьке Різдво 2020. Ця дата – офіційне державне свято.

Через це українці не працюватимуть у п’ятницю, 25 числа.

Наступні два дні, субота, 26 грудня, та неділя, 27 грудня, також вихідні.

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Через святкування католицького Різдва 2020 українці відпочиватимуть три дні поспіль.

На роботу громадяни країни мають вийти у понеділок, 28 грудня.

Календар свят у грудні 2020

Крім католицького Різдва, у грудні на українців чекає ще низка великих церковних свят.

Серед них – дні пам’яті святих Катерини, Андрія, Варвари, Сави та Миколи. В останній день місяця громадяни країни традиційно зустрічають Новий рік

Докладний календар церковних свят на грудень 2020 дивіться на Фактах ICTV.