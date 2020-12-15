День ангела Андрія святкують кілька разів на рік, зокрема і 15 грудня.



Ім’я Андрій дуже давнє і походить від давньогрецького слова ἀνήρ, яке означає чоловік, людина. Значення імені Андрій трактують як важливий, сміливий, хоробрий.

Чоловіки з таким іменем зазвичай цілеспрямовані, впевнені, працьовиті, а часом і непередбачувані. У компанії Андрій завжди в центрі уваги, він любить жартувати та розважатися.

До цієї події Факти ICTV підготували найкращі СМС-привітання та листівки.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

СМС-привітання з Днем ангела Андрія у віршах і прозі

***

В День ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрію.

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того, хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрію!

Від дня народження до зрілих літ.

Твій ангел є надійним охоронцем.

Він ласка, він любов, він світ.

Хай буде поруч він завжди, неначе сонце.

***

Андрію, вітаєм вас зі святом!

Добра та миру, щастя вам!

А ще наснаги і здоров’я,

Й кохання від прекрасних дам!

Щоб і життя текло спокійно,

Серед тернистих берегів,

Однак, щоб також вистачало,

яскравих днів й гучних подій!

***

Я помолюсь за Андрія всім ангелам на світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

Андрію, вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує.

***

Нехай під крилами своїми

Твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

У День ангела Андрія ти справляєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпрекрасніший.

Ну а тобі я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди знаходився за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!

***

Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитв влаштувалися всі твої справи, і ти знайшов би спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!

Привітання у листівках з Днем ангела Андрія

Календар церковних свят на грудень 2020

Окрім Дня Андрія, у 2020 році є чимало важливих свят. Так, 19 грудня православні християни святкують День Святого Миколая. Крім того, весь грудень все ще триває Різдвяний піст.

Щоб не забути привітати друзів з іменинами та не пропустити важливої дати, дивіться календар церковних свят на грудень 2020 у матеріалі Фактів ICTV.