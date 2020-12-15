День ангела Кирила (15 грудня): привітання і значення імені

День ангела Кирила святкують 15 грудня.

Власники цього імені відзначають іменини декілька разів на рік: 31 січня, 17 лютого, 27 лютого, 18 березня, 22 березня, 31 березня, 3 квітня, 11 квітня, 11 травня, 17 травня, 23 травня, 24 травня, 3 червня, 22 червня, 30 червня, 22 липня, 15 серпня, 19 вересня, 11 жовтня, 23 жовтня, 11 листопада, 20 листопада, 21 грудня.

Давньогрецькою мовою ім’я Кирило означає володар, владика.

Чоловіки, які носять таке ім’я, володіють розвиненою інтуїцією та високим інтелектом. Також вони впродовж усього життя є великими оптимістами. Усе життя Кирило йде з високо піднятою головою. З дитинства хлопчики завжди прагнуть бути першими в усьому. Вони легко знаходить спільну мову з людьми, тому швидко вливаються у будь-який колектив.

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Усі Кирили добре навчаються завдяки аналітичному складу розуму, з легкістю вивчають точні науки.

У сімейному житті ці чоловіки віддані дружині та оберігають родину.

Листівки з Днем ангела Кирила:

СМС-привітання з Днем ангела Кирила:

Ти сьогодні іменинник,

Сил тоді, здоров’я й щастя.

Вдача хай буде з тобою,

Збудеться усе, що б не просив у Бога.

***

Нехай твій ангел пошле благословення,

Натхнення у житті завжди.

Будь щасливим та здоровим,

Бажаємо, щоб життя осяяли зірки.

***

З Днем ангела вітаємо тебе!

Здоров’я, радості й наснаги.

Нехай в житті усе складеться так,

Як хотеться тобі з дитинства.

***

З Днем ангела, Кириле!

Здоров’я міцного, щастя кожну мить.

Хай ангел-охоронець береже

Та супроводжує в житті.

Календар церковних свят на грудень

Календар церковних свят на грудень 2020 налічує багато важливих дат.

19 грудня українці святкують Миколая Чудотворця. Цього дня святий Миколай приносить дітям подарунки, які ховає під подушкою. Вважається, що він опікується воїнами, водіями і тими, хто подорожує, допомагає бідним у скруті та є покровителем дітей, студентів, моряків, торговців і лучників.

Також у грудні віряни дотримуються Різдвяного посту.