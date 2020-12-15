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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

День ангела Маргарити: красиві привітання в картинках

15 грудня День ангела святкує Маргарита. Ім’я перекладається з латинської мови як перлина.

У дитинстві Маргарита вразлива, але при цьому не дає себе в образу. Вона завжди намагається говорити те, що думає і не боїться критики.

Подорослішавши, Маргарита до всіх проблем підходить з нестандартним мисленням. Вона з легкістю справляється навіть з найскладнішими проблемами.

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У День ангела Маргарити Факти ICTV підготували найкращі привітання в картинках.

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

Свята в Україні 2020

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