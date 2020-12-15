День ангела Тамари 2020: найкращі листівки і привітання у віршах

День ангела Тамари у 2020 році святкують 15 грудня. У Тамари є схильність до лідерства, тому часто вона виходить заміж за молодчого за віком чоловіка.
В цьому випадку в родині формуються стосунки, що задовольняють обох. Дружині вдається задовольнити свої лідерські якості, а чоловік позбувається від постійних суперечок в сімейних відносинах.
Бюджетом сім’ї розпоряджається ощадливо, але при покупках для дітей не зупиняється перед ціною. Дуже запальна, може влаштувати сцену ревнощів у присутності інших та ще навіть зі сльозами і криками. Вміє добре готувати, а квартиру тримає в зразковому порядку. Подобається переставляти меблі і оновлювати обстановку в квартирі. Любить подорожувати і знайомитися з новими людьми.
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Якщо у вас є знайома чи колега, яка носить це ім’я, то не забудьте привітати її з Днем ангела Тамари.
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Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Сонечко високо вже,
Ангел твій весну несе,
Свіжим дощиком весняним,
Ніжно поливає все.
Подарує в іменини,
Весняну тобі красу,
Перший пролісок для тебе,
Щоб заплела ти в косу!
Вечір зоряний для тебе,
Й сонячне світання,
З іменинами Тамара,
Щире привітання!
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З Днем Ангела Тамари мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
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Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Тамара, найкращі привітання!
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У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про твоє майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Бери із нього приклад та старайся,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,
Й сказать таке: Тамара, ти моє дитя!
Календар свят на грудень
У календарі свят на грудень 2020 зазначено дуже багато різних свят.
Серед них найважливіший – День Збройних сил України, який припадає на 6 число.
А також 25 грудня католики святкуватимуть Різдво Христове, яке принесе українцям додатковий вихідний.