День ангела Тамари 2020: найкращі листівки і привітання у віршах

День ангела Тамари у 2020 році святкують 15 грудня. У Тамари є схильність до лідерства, тому часто вона виходить заміж за молодчого за віком чоловіка.

В цьому випадку в родині формуються стосунки, що задовольняють обох. Дружині вдається задовольнити свої лідерські якості, а чоловік позбувається від постійних суперечок в сімейних відносинах.

Бюджетом сім’ї розпоряджається ощадливо, але при покупках для дітей не зупиняється перед ціною. Дуже запальна, може влаштувати сцену ревнощів у присутності інших та ще навіть зі сльозами і криками. Вміє добре готувати, а квартиру тримає в зразковому порядку. Подобається переставляти меблі і оновлювати обстановку в квартирі. Любить подорожувати і знайомитися з новими людьми.

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Якщо у вас є знайома чи колега, яка носить це ім’я, то не забудьте привітати її з Днем ангела Тамари.

***

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Сонечко високо вже,

Ангел твій весну несе,

Свіжим дощиком весняним,

Ніжно поливає все.

Подарує в іменини,

Весняну тобі красу,

Перший пролісок для тебе,

Щоб заплела ти в косу!

Вечір зоряний для тебе,

Й сонячне світання,

З іменинами Тамара,

Щире привітання!

***

З Днем Ангела Тамари мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Тамара, найкращі привітання!

***

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про твоє майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Бери із нього приклад та старайся,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,

Й сказать таке: Тамара, ти моє дитя!

Календар свят на грудень

У календарі свят на грудень 2020 зазначено дуже багато різних свят.

Серед них найважливіший – День Збройних сил України, який припадає на 6 число.

А також 25 грудня католики святкуватимуть Різдво Христове, яке принесе українцям додатковий вихідний.