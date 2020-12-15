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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

День працівників суду: яке свято сьогодні, 15 грудня

В Україні щорічно 15 грудня святкують День працівників суду. Свято було встановлене указом президента у 2000 році.

У світі 15 грудня святкують Міжнародний день чаю. Свято покликане привернути увагу урядів до проблем виробництва цього напою. Адже продажі чаю величезні, а умови та оплата праці робітників, які працюють на виробництвах, могли б бути кращими. Також свято покликане популяризувати цей напій.

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Іменини: Маргарита, Андрій, Афанасій, Борис, Володимир, Іван, Кирило, Марія, Матвій, Мірра, Микола, Сергій, Степан, Тамара. 

Народні прикмети на 15 грудня: 

  • Якщо погода пасмурна у цей день, то такою самою вона буде до кінця січня. 
  • Якщо 15 грудня випаде сніг, то сіна наступного року буде вдосталь. 

Що не можна робити 15 грудня: 

  • Під забороною манікюр. 
  • Також у цей день не варто піднімати знайдені речі. 
  • Краще не потрібно забагато розмовляти.

Календар церковних свят на грудень 2020

Перший місяць зими має чимало важливих свят. 13 грудня вшановують апостола Андрія Первозванного, 19 грудня святкують Миколая Чудотворця, а 25 грудня католицьке Різдво.

Дивіться календар церковних свят на грудень 2020, щоб не пропустити важливої дати.

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