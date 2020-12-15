В Україні щорічно 15 грудня святкують День працівників суду. Свято було встановлене указом президента у 2000 році.
У світі 15 грудня святкують Міжнародний день чаю. Свято покликане привернути увагу урядів до проблем виробництва цього напою. Адже продажі чаю величезні, а умови та оплата праці робітників, які працюють на виробництвах, могли б бути кращими. Також свято покликане популяризувати цей напій.
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Іменини: Маргарита, Андрій, Афанасій, Борис, Володимир, Іван, Кирило, Марія, Матвій, Мірра, Микола, Сергій, Степан, Тамара.
Народні прикмети на 15 грудня:
- Якщо погода пасмурна у цей день, то такою самою вона буде до кінця січня.
- Якщо 15 грудня випаде сніг, то сіна наступного року буде вдосталь.
Що не можна робити 15 грудня:
- Під забороною манікюр.
- Також у цей день не варто піднімати знайдені речі.
- Краще не потрібно забагато розмовляти.
Календар церковних свят на грудень 2020
Перший місяць зими має чимало важливих свят. 13 грудня вшановують апостола Андрія Первозванного, 19 грудня святкують Миколая Чудотворця, а 25 грудня католицьке Різдво.
Дивіться календар церковних свят на грудень 2020, щоб не пропустити важливої дати.