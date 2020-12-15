В Україні щорічно 15 грудня святкують День працівників суду. Свято було встановлене указом президента у 2000 році.

У світі 15 грудня святкують Міжнародний день чаю. Свято покликане привернути увагу урядів до проблем виробництва цього напою. Адже продажі чаю величезні, а умови та оплата праці робітників, які працюють на виробництвах, могли б бути кращими. Також свято покликане популяризувати цей напій.

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Іменини: Маргарита, Андрій, Афанасій, Борис, Володимир, Іван, Кирило, Марія, Матвій, Мірра, Микола, Сергій, Степан, Тамара.

Народні прикмети на 15 грудня:

Якщо погода пасмурна у цей день, то такою самою вона буде до кінця січня.

Якщо 15 грудня випаде сніг, то сіна наступного року буде вдосталь.

Що не можна робити 15 грудня:

Під забороною манікюр.

Також у цей день не варто піднімати знайдені речі.

Краще не потрібно забагато розмовляти.

Календар церковних свят на грудень 2020

Перший місяць зими має чимало важливих свят. 13 грудня вшановують апостола Андрія Первозванного, 19 грудня святкують Миколая Чудотворця, а 25 грудня католицьке Різдво.

Дивіться календар церковних свят на грудень 2020, щоб не пропустити важливої дати.