Для російського мільярдера побудували 142-метрову суперяхту

142-метрову суперяхту Nord, яка пройшла великі ходові випробування в Північному морі, в першому кварталі 2021 року передадуть власнику – російському мільярдерові Олексію Мордашову.

Німецька верф Lürssen, яка будувала судно, вже кілька разів переносила здачу Nord власнику Сєвєрсталі, хоча спочатку планувалося, що Мордашов отримає яхту в 2019 році.

Яхта навіть змінила кілька назв – спочатку вона отримала ім’я Redwood, потім OPUS, а в підсумку була назвала Nord.

Вона вміщуватиме 36 гостей у 20 каютах з ванними кімнатами. У власника буде свій люкс.

Інтер’єр та екстер’єр були створені відзначеною нагородами італійською дизайн-студією Nuvolari Lenard.

На носі яхти є вертолітний майданчик, а ще один вертоліт може сісти на палубі в кормовій частині.

Інші особливості Nord включають в себе спортивний і дайвінг-центри, які розташовані на нижній палубі.

Крім того, на яхті є зона джакузі, зона барбекю і пляжна зона.

У скільки нове судно обійшлося мільярдерові, невідомо.

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Nord увійде до топ-4 російського рейтингу супер’яхти

Яхта Мордашова стане однією з найбільших в світі в своєму класі.

Судно посяде четверте місце в російському рейтингу супер’яхт після Eclipse Романа Абрамовича, Dilbar Алішера Усманова і Sailing Yacht A Андрія Мельниченка.

Фото: Вікіпедія