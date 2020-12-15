Погода у Карпатах на Новий рік 2021

На Новий рік 2021 у Карпатах, за попередніми прогнозами синоптиків, не буде такого очікуваного снігу, як і морозу.

Навпаки – кілька днів йтиме дощ та буде плюсова температура.

Зокрема, 31 грудня очікуються опади у вигляді дощу та +8, а 1 січня дощ посилиться, а температура підвищиться до +9.

2 січня трохи похолодає – вночі близько 0 градусів, вдень +5 і можливий дощ.

Погода в Карпатах 3 січня теж буде приблизно такою ж, але дощ припиниться. Вночі температура знизиться до -2, проте вдень буде +7.

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За п’ять днів до Нового року 2021 прогноз буде більш точний, тому у бажаючих покататися на лижах на свята ще є шанс, що погода порадує.

Погода на Новий рік 2021 в Україні

Загалом, за прогнозами синоптиків, погода на Новий рік 2021 в Україні буде досить теплою і без снігу.

Натомість можливі рясні дощі перед самим Новим роком. І така погода може протриматися до Різдва.

Джерело: Gismeteo