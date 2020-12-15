Новий рік і Різдво – не тільки час чудес, а й чудова нагода насолодитися домашнім затишком і подивитися хороше кіно.

У добірці Фактів ICTV – найкращі фільми на Новий рік 2021, які допоможуть створити святковий настрій.

Спойлер: Усі ми знаємо, що насамперед із Новим роком асоціюється комедія Один вдома – фільм, який можна дивитися вічно. Саме тому його в добірці не буде.

Романтичні фільми на Новий рік

Реальна любов (2003)

На Новий рік як ніколи хочеться чарівництва і романтики. Романтична комедія Реальна любов нагадує мозаїку з дев’яти абсолютно різних любовних історій, які починаються за 5 тижнів до Різдва і переплітаються одна з одною. Після перегляду фільму сумнівів немає – любов справді всюди. Заслуговує бути в списку найкращих новорічних фільмів.

Магазинчик за рогом (1940)

Молодий Альфред працює в сувенірній крамниці і пристрасно закоханий у дівчину, з якою познайомився через листування. У різдвяний вечір він призначає їй побачення, але зустріч підносить сюрприз. Романтична комедія про любов, кумедні непорозуміння і настрій Різдва.

Сімейні фільми на Новий рік

Різдвяна історія (2009)

Екранізація традиційної різдвяної повісті Чарльза Діккенса. Історія про старого скупердяя Ебенезера Скруджа, який ненавидить радість і свята. Його життя змінюється в одну ніч завдяки зустрічі з трьома примарами – Духом Минулого, Сьогоднішнього і Прийдешнього Різдва. Фільм заслуговує бути в добірці, і його точно варто подивитися в родинному колі – історія просякнута мудрістю і казковістю, тому перегляд прекрасно зайде і дорослим, і дітям.

Саманта: Канікули американської дівчинки (2004)

Найкращий сімейний телевізійний фільм за версією Young Artist Award. Історія про 10-річну сироту Саманту, яку сама виховує бабуся, намагаючись прищепити дівчинці манери справжньої леді. Знайомство з покоївкою Неллі О’Моллі, що живе по сусідству, стає для неї святом і змінює життя. Найкращі подруги навіть не здогадуються, які пригоди чекають їх на канікулах.

Зарубіжні фільми на Новий рік

Це чудове життя (1947)

Джордж шкодує про невдалу долю і втрачені можливості. Не витримавши усіх негараздів, що на нього звалилися, він думає про самогубство. На допомогу приходить янгол-охоронець, який показує, що любов близьких і сімейний затишок набагато важливіші за кар’єрні досягнення. За любов глядачів цю класичну різдвяну мелодраму вважають аналогом фільму Іронія долі, або з легким паром.

Ноель (2004)

Із Новим роком і Різдвом приходить час для виконання всіх бажань. Сюжет американської драми розгортається у Нью-Йорку. Нетиповий різдвяний фільм, який відображає атмосферу свята, але при цьому показує зворотну сторону медалі – людей, які хочуть пережити Різдво і знайти тих, хто позбавить їх самотності. Дуже тепла, трохи сумна і водночас життєва мелодрама, яку хочеться дивитися не один раз.

Радянські фільми на Новий рік

Вечори на хуторі біля Диканьки (1961)

Цей радянський фільм – всіма улюблена екранізація повісті Миколи Гоголя. Напередодні свята, в різдвяну ніч у селі біля Диканьки розбешкетувався Чорт. Коваль Вакула вирушив із ним у Петербург, щоб дістати для своєї коханої Оксани найкращі черевички – від самої цариці.

Чародії (1982)

Замикає добірку фільмів стара радянська казка, дії якої розгортаються напередодні Нового року. Кохана Івана працює в Інституті чарів, і старша відьма її зачаклувала. Герой вирішує врятувати дівчину від злих чарів. Заради любові йому доведеться подолати чималий шлях, пройти крізь стіни і навіть побувати у чарівній хатинці. Суміш наукової фантастики, російської народної казки й сатири заслуговує на те, щоб додати фільм у новорічний список.