Креативні подарунки на Новий рік 2021 – найкращі ідеї

Зовсім скоро українські міста засяють мільйонами гірлянд, а сім’ї зберуться за великим столом, щоб зустріти Новий рік 2021. Він пройде під знаком білого металевого Бика і принесе багато гарних змін у наше життя.

Астрологи кажуть, що Бик – це благородна, стримана тварина, яка буде допомагати сильним духом, працьовитим і добрим людям. Щоб задобрити символ року, потрібно добре підготуватися до свята – продумати меню і розваги, і звичайно – не забути про подарунки.

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Креативні ідеї, що подарувати вашим друзям, колегам і коханим на цей Новий рік – в матеріалі Фактів ICTV.

Креативні подарунки для рідних

Рідним людям часом обрати подарунки набагато складніше, ніж друзям і колегам, тому що їх непросто здивувати. Подумайте добре, що подарувати родичам в новорічну ніч, щоб свято запам’яталося надовго. Це може бути:

сертифікат на екстремальне керування автомобілем;

квиток на літак з відкритою датою;

хатня тварина (тут проявіть особливу відповідальність, адже тварина – це не іграшка, а член родини, якому має бути комфортно з вашими рідними);

величезна кімнатна рослина;

прикольна піжама або халат;

картина, яка впишеться в інтер’єр дому;

їстівний букет (з ковбас, сирів, солодощів і спиртних напоїв);

магнітна дошка на холодильник;

домашній декор.

Особливо тепло подарунок буде прийнятий, якщо він зроблений своїми руками. Якщо ви вмієте шити, в’язати, малювати, плести, використовуйте ці навички, щоб створити щось по-справжньому оригінальне, що буде викликати асоціації з рідною людиною.

Подарунки для друзів

Друзям можна подарувати корисні подарунки. Згадайте, може ваш друг вже говорив про те, чого йому бракує для комфорту. А можна обрати інший шлях – придумати щось смішне і креативне. Вибір завжди за вами, наприклад:

кумедний в’язаний светр з оленями;

квитки на концерт улюбленого виконавця;

квитки на культурний захід, який цікавий вашому другу (театр, арт-центр, художня виставка тощо);

набір келихів або посуду, які ви зможете використовувати під час спільних посиденьок;

ловець сновидінь;

хороший алкоголь;

пряниковий будиночок, зроблений і прикрашений своїми руками (ідея – зробіть декор пряників у вигляді символу року – Бика).

Креативні подарунки для коханих

Кохана людина найбільше потребує не подарунків, а вашої любові, турботи й уваги. Щоб висловити їх, спробуйте подарувати щось з нашого списку:

картина маслом, на якій зображений(а) дівчина/хлопець/чоловік/дружина;

скретч-карта світу, на якій ви зможете відзначати місця, де побували;

дзеркало з підсвічуванням (від такого подарунка буде в захваті будь-яка дівчина);

нишева парфумерія;

комплект гарної спідньої білизни;

романтична фотосесія;

міні-фільм у форматі love story, де використані ваші спільні відео та фото.

Подарунки для колег

Обираючи подарунки для колег, можна відштовхуватися від офісної тематики. Обміркуйте, що підніме настрій вашим колегам під час робочого дня. Серед вдалих варіантів:

USB-гаджети (нічник, вентилятор, іонізатор, колонки тощо);

блокнот із зображенням бика на обкладинці;

кошик з фруктами і шампанським;

дартс або інші ігри, в які можна грати в офісі під час обідньої перерви;

набір моносортів кави (кавомани оцінять).

Якщо ви в роздумах, де зустріти Новий рік 2021, дивіться нашу добірку кращих місць України, в яких можна весело і цікаво провести свята.